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Adalet Bakanı Tunç: Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük saygısızlık

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#Yılmaz Tunç#TBMM#Bekir Bozdağ
Adalet Bakanı Tunç: Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük saygısızlık
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 00:20

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nu yöneten Başkanlık Divanına saygı göstermenin herkesin görevi olduğunu belirterek, "Meclis Başkanlık Kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır" dedi.

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Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yargıtay 3. Ceza Dairesince verilen kesin hükmün Anayasanın 84. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 136. Maddeleri uyarınca, TBMM Genel Kurulu'nda okunması sırasında Meclisi yöneten Meclis Başkanvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ'a yönelik çirkin hareket asla kabul edilemez. TBMM Başkanlık Kürsüsü aziz milletimizin kürsüsüdür. Her ne gerekçeyle olursa olsun millet adına hareket eden TBMM'nin çalışması engellenemez. TBMM Genel Kurulu'nu yöneten Başkanlık Divanına saygı göstermek herkesin görevidir. Meclis Başkanlık Kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır" dedi. 

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#Yılmaz Tunç#TBMM#Bekir Bozdağ

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