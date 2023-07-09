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Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Deprem yıkımına 351 tutuklama

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#Kahramanmaraş#Yılmaz Tunç#Deprem
Adalet Bakanı Tunç açıkladı: Deprem yıkımına 351 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 07:00

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyülüğündeki depremin vurduğu kentlerden Adıyaman’da, Afet Koordinasyon Toplantısı’na katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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Deprem soruşturmalarında delillerin toplanmasının önemli olduğunu ve bu kapsamda bölgeye çok sayıda savcı ve bilirkişi görevlendirildiğini anlatan Bakan Tunç, şunları söyledi: “Şu ana kadar 1757 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 351’i tutuklandı. 642 kişi hakkında da adli kontrol şeklinde soruşturmalar devam ediyor. “

COVID İZİNLİ HÜKÜMLÜLER

COVID-19 nedeniyle izinde olan 122 bin hükümlüden cezası 5 yıldan az olanların cezaevine dönmeyeceklerini bildiren Bakan Tunç, “Bir teklif hazırladık. Açık cezaevinde bulunup COVID-19 iznine çıkan hükümlüler eğer denetimli serbestliğine 5 yıldan az bir zaman kalmışsa, bunlar denetimli serbestlik nedeniyle dışarıda izin haklarını bugüne kadar kullandılar ve bu izin infazdan sayıldı. Bunlar cezaevine geri dönmeyecek. Ayrıca kapalı cezaevlerinde bulunan hükümlüler açık cezaevine geçerken belli bir süre gerekiyor. Onların da 3 yıl önceden açık cezaevine geçmeleri söz konusu olacak, tabii takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin.”

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#Kahramanmaraş#Yılmaz Tunç#Deprem

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