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AA
Haber Giriş: 17.03.2020 - 19:59,Son Güncelleme:/

Adalet Bakanı Gül: "Stajyer avukatlar 30 Mart'a kadar izinli sayılacak"

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Adalet Bakanı Gül: "Stajyer avukatlar 30 Mart'a kadar izinli sayılacak"
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, adliyelerdeki stajyer avukatların 30 Mart'a kadar izinli sayılacağını bildirdi.

Bakan Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Adliyelerdeki stajyer avukat meslektaşlarımızın, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık. Arkadaşlarımızın, evlerinde yapacakları okuma ve çalışmalarla bu süreci iyi değerlendireceklerine inanıyorum." ifadesini kullandı.

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