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ANKARA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Adalet Bakanı Gül: Hâkim ve savcılarımıza kimse militan diyemez

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Adalet Bakanı Gül: Hâkim ve savcılarımıza kimse militan diyemez
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “28 Ocak Veri Koruma Günü” nedeniyle dün katıldığı toplantıda WhatsApp’ın zorunlu güncelleme kararının çifte standart olduğunu söyledi.

Gül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine de tepki göstererek, “Kimse hâkim ve savcılarımıza ‘militan’ diyemez” dedi. Bakan Gül, şu değerlendirmeleri yaptı:

FETÖ’CÜ ZİHNİYET

“Dijital kumpaslarla kişilerin hayatlarını zehretmekten asla çekinmeyen FETÖ yöntemleri, hiçbir şekilde hukuk devletinin koruyacağı bir tutum değildir. Bu anlayışı kim yaparsa yapsın zihniyet olarak FETÖ’cü zihniyettir, bu zihniyetle mücadeleyi elbirliğiyle tüm kurumların göstermesi insana ve hukuka olan saygının gereğidir. Vicdanını satmış, aklını kiraya vermiş militanların hukuka ve adalete verdiği tahribatı, halen tam olarak giderebilmiş değiliz.

ÖZEL HAYAT KOMPLOLARI

Bu ülkenin hâkimine, savcısına, valisine, kaymakamına ‘militan’ diyen birisi, militan görmek istiyorsa o döneme baksın, bu yaşadığımız, hatırladığımız dönemlerdeki militanlara baksın. Mahremiyet ifşasını, özel hayat komplolarını, kaset tezgâhlarını yaşam tarzı haline getirenlere baksın. Bu çarpık zihniyet, devletin FETÖ militanlarından temizlenmesinden duyduğu öfke ve üzüntüyü yansıtmaktadır. Kimse, hukuka ve adalete, Anayasa’ya bağlı olarak çalışan hâkim ve savcılarımıza ‘militan’ diyemez.”

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