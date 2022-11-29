Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Adalet Bakanı Bozdağ, hakim ve savcı adaylarıyla bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#Bekir Bozdağ#Adalet Bakanı#Hukuk
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 14:46

‘Hukuk Klinikleri Uygulamalarının 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’ açılış töreninde hakim ve savcı adaylarıyla bir araya gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Mahkemelere saldıranlar, hakimlere, savcılara hakaret edenler adeta birbiriyle yarışan nice nice unvanı, sıfatı çok yüksek insanlar görülüyor. Bir ülkede milletvekilleri veyahut üst düzey, çok nitelikli insanların bu kadar pervasızca yargıya saldırdığı bir yerde yargıya güven istediğimiz yerde olabilir mi" dedi.

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü iş birliği ile yürütülen, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen ‘Hukuk Klinikleri Uygulamalarının 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’ açılış törenine katıldı.

"ÜLKEMİZDE HERKES HAKİM, HERKES SAVCI"

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, verilen kararlarda dosyaları bilmeden konuşulmamasını, bilen kişinin bilgisine başvurulması gerektiğini vurgulayarak, "Bütün Türkiye'ye diyorum ki dosyaları bilmeden konuşmayın, delillere vakıf olmadan değerlendirme yapmayın, lütfen siyasi taraftarlığa göre insanları haklı haksız terazisinde tartmayın. Hiçbir şey bilmiyorsanız orada size düşen şey bilmiş bilmiş konuşmak değil, sükut etmek, bilen birisi varsa onun bilgisine müracaat etmektir. Ama ülkemizde herkes hakim, herkes savcı, herkes avukat, herkes her dosyayı, dosyaya bakan hakim ve savcıdan sanki daha iyi biliyormuş gibi Türk yargısını yargılamaya ve onun hakkında haksız karar vermeye devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

"SAVCILARA HAKARET EDENLER ADETA BİRBİRLERİYLE YARIŞIYOR"

Herkesi yargıya karşı saygıyla yaklaşmaya, titiz davranmaya davet eden Bozdağ, "Mahkemelere saldıranlar, hakimlere, savcılara hakaret edenler adeta birbiriyle yarışan nice nice unvanı, sıfatı çok yüksek insanlar görülüyor. Bir ülkede milletvekilleri veyahut üst düzey, çok nitelikli insanların bu kadar pervasızca yargıya saldırdığı bir yerde yargıya güven istediğimiz yerde olabilir mi? Ben o yüzden herkesi yargıya karşı temiz bir dille konuşmaya, hukuka ve hukukun üstünlüğüne saygıyla yaklaşmaya, adaleti ve hakkı ayakta tutma bilinciyle titiz davranmaya bir kez daha davet ediyorum" diye konuştu.
Adalet Bakanı Bozdağ sözlerini noktalarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına yönelik açıklamada bulunduğunu hatırlattı. Bozdağ, Adalet Bakanlığında 3+1 yılı dolduran zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, idari memur, icra katibi ve diğer personellerin de kadroya geçeceğini ifade etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bekir Bozdağ#Adalet Bakanı#Hukuk

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikâye... Henüz 21 aylık bir bebekken kaçırıldı, tam 51 yıl sonra ailesine kavuştu

Film gibi bir hikâye... Henüz 21 aylık bir bebekken kaçırıldı, tam 51 yıl sonra ailesine kavuştu!

#Melissa Highsmith
Louis Van Gaal | Bir futbol bilgesinin son tangosu: Hastalığını oyuncularından gizledi, şimdi gözü kupada

Louis Van Gaal | Bir futbol bilgesinin son tangosu: Hastalığını oyuncularından gizledi, şimdi gözü kupada!

#2022 Dünya Kupası
KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Film gibi bir hikâye... Henüz 21 aylık bir bebekken kaçırıldı, tam 51 yıl sonra ailesine kavuştu

Film gibi bir hikâye... Henüz 21 aylık bir bebekken kaçırıldı, tam 51 yıl sonra ailesine kavuştu!

#Melissa Highsmith
Louis Van Gaal | Bir futbol bilgesinin son tangosu: Hastalığını oyuncularından gizledi, şimdi gözü kupada

Louis Van Gaal | Bir futbol bilgesinin son tangosu: Hastalığını oyuncularından gizledi, şimdi gözü kupada!

#2022 Dünya Kupası
KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi

KOLAJEN DOSYASI | Bir çılgınlık haline geldi... Gerçekten zamanı geri alabilir mi?

#Sağlık