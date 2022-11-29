Adalet Bakanı Bozdağ, hakim ve savcı adaylarıyla bir araya geldi

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü iş birliği ile yürütülen, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen ‘Hukuk Klinikleri Uygulamalarının 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’ açılış törenine katıldı.

"ÜLKEMİZDE HERKES HAKİM, HERKES SAVCI"

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, verilen kararlarda dosyaları bilmeden konuşulmamasını, bilen kişinin bilgisine başvurulması gerektiğini vurgulayarak, "Bütün Türkiye'ye diyorum ki dosyaları bilmeden konuşmayın, delillere vakıf olmadan değerlendirme yapmayın, lütfen siyasi taraftarlığa göre insanları haklı haksız terazisinde tartmayın. Hiçbir şey bilmiyorsanız orada size düşen şey bilmiş bilmiş konuşmak değil, sükut etmek, bilen birisi varsa onun bilgisine müracaat etmektir. Ama ülkemizde herkes hakim, herkes savcı, herkes avukat, herkes her dosyayı, dosyaya bakan hakim ve savcıdan sanki daha iyi biliyormuş gibi Türk yargısını yargılamaya ve onun hakkında haksız karar vermeye devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

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"SAVCILARA HAKARET EDENLER ADETA BİRBİRLERİYLE YARIŞIYOR"

Herkesi yargıya karşı saygıyla yaklaşmaya, titiz davranmaya davet eden Bozdağ, "Mahkemelere saldıranlar, hakimlere, savcılara hakaret edenler adeta birbiriyle yarışan nice nice unvanı, sıfatı çok yüksek insanlar görülüyor. Bir ülkede milletvekilleri veyahut üst düzey, çok nitelikli insanların bu kadar pervasızca yargıya saldırdığı bir yerde yargıya güven istediğimiz yerde olabilir mi? Ben o yüzden herkesi yargıya karşı temiz bir dille konuşmaya, hukuka ve hukukun üstünlüğüne saygıyla yaklaşmaya, adaleti ve hakkı ayakta tutma bilinciyle titiz davranmaya bir kez daha davet ediyorum" diye konuştu.

Adalet Bakanı Bozdağ sözlerini noktalarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına yönelik açıklamada bulunduğunu hatırlattı. Bozdağ, Adalet Bakanlığında 3+1 yılı dolduran zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı, idari memur, icra katibi ve diğer personellerin de kadroya geçeceğini ifade etti.