Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Adalet Bakanı Bozdağ: CHP’lilerin yaptığı hukuk tanımamazlıktır

Güncelleme Tarihi:

#Bekir Bozdağ#CHP#Yalova
Adalet Bakanı Bozdağ: CHP’lilerin yaptığı hukuk tanımamazlıktır
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 23:25

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “CHP’lilerin yaptığı hukuk tanımamazlıktır, haddini bilmemezliktir” dedi.

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın zimmet duruşmasındaki davranışlarına tepki gösterdi. Bozdağ Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İçinde kimi milletvekillerinin de olduğu bazı CHP’liler; yargılama sırasında Yalova’da Ağır Ceza Mahkemesi heyetine saygısızlık ediyorlar, hakaret yapıyorlar, tehdit savuruyorlar, bağırıyorlar, kabalığın alasını gösteriyorlar. Bu haddini ve kendini bilmez CHP’lileri kınıyorum. CHP’lilerin yaptığı; hukuk tanımamazlıktır, haddini bilmemezliktir yargı görevini yapanı ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüstür yargı görevi yapanları tehdittir yargı görevi yapanlara saygısızlıktır hakarettir. Bu ilkelliği reddediyoruz. İşte CHP’nin hukuk devleti anlayışı” açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

Bozdağ paylaşımının devamında, “Türkiye, hukuk devletidir. Hiç kimse hakim ve savcılarımıza emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Hiç kimse hakim ve savcılarımıza hakaret edemez. Hiç kimse, hakim ve savcılarımızı tehdit edemez. Mahkemeler; adaletin tecelli ettiği, hak ve hakikatin tespit edildiği, herkese hakkının ve hak ettiğinin verildiği yerlerdir. Mahkemelerde hukuk tanımazlığa asla izin verilmez. Yargılama düzenini bozanın, düzen kuran usul kurallarının uygulanmasından şikayet hakkı yoktur. Kanun önünde herkes eşittir. Milletvekili veya siyasi bir kişilik olmak, hiç kimseye mahkemeye, hakim ve savcıya saygısızlık, hakaret ve tehdit etme hakkı vermez. Taşıdığı unvanı ya da sıfatı istismar etmek marifet değil, olsa olsa haddini ve kendini bilmemezliktir.” ifadelerine yer verdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bekir Bozdağ#CHP#Yalova

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek

BAKMADAN GEÇME!

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor() Uri Geller İskoçyada bir takıma başkan oldu

Yıllarca kaşık bükmekte kullandığı gücüyle şimdi gol attırıyor(!) Uri Geller İskoçya'da bir takıma başkan oldu

#Uri Geller
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#2: Havamız Bozuldu

#Doğum Yılı 2020
Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı

Son teknolojilerle kafamız iyice karıştı | Hangi pişirme yöntemi daha sağlıklı?

#Yemek