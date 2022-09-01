Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Adli yıl mesajı: Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır

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Adalet Bakanı Bozdağ’ın Yeni Adli Yıl nedeniyle videolu bir mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda hakimlerin, savcıların, avukatların ve adliye çalışanlarının Yeni Adli Yıl’ını kutlayan Bozdağ, adaletin en yüce değer olduğuna dikkat çekti.



Adaletin yerini bulması için gece gündüz çalışıldığının altını çizen Bozdağ, “Yargı görevi yapan hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız ile adliye çalışanlarımızın yeni adli yılını gönülden tebrik ediyorum. Yeni adli yıl hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız, adliye personelimiz ve aziz milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Adalet, en yüce değerlerden bir tanesidir. Milletimizin beklentisi adaletin zamanında tecelli etmesi ve doğru tecelli etmesidir. Hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız ve adliye çalışanlarımız, vatandaşlarımızın hak arama ve hakkına kavuşma konusunda beklentilerine cevap vermek için gece gündüz özveriyle çalışmaktadırlar. Bu nedenle özveriyle çalışan tüm yargı görevi yapan hakimlerimize, savcılarımıza, avukatlarımıza ve adli personelimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.



“TÜRK YARGISI BAĞIMSIZ VE TARAFSIZDIR”



Yargının bağımsız olduğu söyleyen Bozdağ, Türk yargısı, milyonlarca dosyayı karara bağlarken, kamuoyunda tartışılan, tartışılması da adil yapılmayan sadece siyasi taraftarlığa göre değerlendirilen, taraftarlığa uygunsa karar ‘doğru’, değilse ‘eğri’ notuyla notlandırılan değerlendirmeler üzerinden Türk yargısını eleştirmek, Türk yargısına saldırmak büyük bir haksızlıktır. Gece gündüz çalışan hakimlerimize ve savcılarımıza saygısızlıktır. Bu saygısızlığı ve bu haksızlığı reddettiğimizi bir kez daha buradan ifade etmek isterim. Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır ve görevini Anayasa, kanunlar, hukuk ve bunlara bağlı vicdani kanaatle yerine getirirler. Hakimlerimizin, savcılarımızın yargı görevi yaparken verdikleri kararlarla ilgili denetim mekanizmaları da bizim sistemimizde açıktır” dedi.



Yargıda birçok sorunun çözüldüğünü ve bazı hakların teslim edildiğini ifade eden Bozdağ şu ifadeleri kaydetti:



“Hükümetlerimiz son 20 yılda Türkiye’mizin, hukuk devleti vasfını güçlendirmek ve yargımızı daha etkin hale getirmek, milletimizin adalete erişimini kolaylaştırmak, adaletin zamanında tecellisini sağlamak, kararlardaki isabet oranlarını artırmak maksatlarıyla çok ciddi reformlar yapıldı. Bir yandan temel hak ve hürriyetler daha güvenceli hale getirilirken, öte yandan hak aramanın önündeki nice engelleri kaldırdık.



Yargıda askeri yargı, sivil yargı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Danıştay ayrımına son vererek, Türkiye'de yargı birliğini sağlayarak hukuk devleti ve demokratik devlet vasfını da güçlendiren tarihi bir reformu ülkemizde hayata geçirdik. Hakimlerimizin, savcılarımızın daha iyi yetişmeleri için hakim, savcı adaylığı müessesesini kaldırarak yerine hakim ve savcı yardımcılığı müessesesini kurduk. Benim yargıya, yargı görevi yapanlara inancım tamdır. Dışarıdan yapılan saldırılar, Türk yargısının ortaya koyduğu büyük başarıyı gölgeleyemeyecektir. Bu vesileyle tekrar yeni adli yılın hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hakimlerimizin, savcılarımızın, avukatlarımızın, vatandaşlarımızın, adliye çalışanlarımızın yeni adli yılını gönülden tebrik ediyor, gönülden başarılar diliyorum.”