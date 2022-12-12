Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) Adalet Bakanlığı'na yürüyerek, 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakıldığı iddialarına tepki gösterdi.

Bu olay nedeniyle Adalet Bakanlığı'nın önüne geldiklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor. Aile Bakanlığı'nın zaten ne yaptığını kimse bilmiyor. Ve bir de fotoroman var. Polislerin elini kolunu bağlamış durumdalar. Polislerimiz bu olayı bilmiyorlar mı? Kim onların önüne engel olarak çıkıyor? Kim onların görevlerini yapmasına engel oluyor? Savcılar hangi gerekçeyle bu dosyaları kapatıyorlar? Güçlerini kimden alıyorlar? 6 yaşındaki bir evladımızın uğradığı bu haksızlık karşısında kimler suskunluğunu koruyor? Buraya bu evladımızın, bu kızımızın sesi olmak için geldim. Adalet istiyor bu kız. Buradan bu kızımıza seslenmek isterim; 84 milyon insan seninle aynı acıyı paylaşıyor. Bu ülkenin sağcısı solcusu, inançlısı inançsızı, doğulusu batılısı, güneylisi kuzeylisi bu haksızlık karşısında tahammül edemiyor ve öfkeleniyor. Ben onların öfkesini dile getirmek için buradayım" diye konuştu.

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BOZDAĞ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA YANIT

Bakan Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki milletvekillerinin 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakıldığı iddialarıyla ilgili TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürümesine ilişkin açıklama yaptı. Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah da Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Sayın Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı'ndan randevu istemedi. Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim.

Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm. Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi. Canı sağ olsun. Biz, memleketimizin her meselesini Türkiye’nin ikinci büyük partisinin genel başkanıyla her daim görüşmeye ve konuşmaya hazırız" dedi.

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'ADALET YERİNİ BULACAKTIR'

Adalet Bakanlığı'nın olan biten hakkında sessiz kalmadığını vurgulayan Bozdağ, "Ama belli ki Sayın Kılıçdaroğlu'na doğru bilgi aktarılmıyor. O yüzden yaptığım açıklamayı bir de buradan yazayım; çocuğun cinsel istismarı; din, ahlak, hukuk ve kültür dahil ne kadar mukaddes değerimiz varsa hepsini çiğnemektir.

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Çocuğun cinsel istismarı, bir insanlık suçudur. Mağdure Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış, gerekli tahkikatı yapmış, iddianame hazırlamış ve mahkemeye sunmuş, mahkeme iddianameyi kabul etmiş ve yargılama sürecini başlatmıştır.

Yargılama süreci, kanunlarımızın öngördüğü usulde devam ediyor. Yargılama sonunda maddi hakikat, ortaya çıkacaktır. Yargıya güvenelim, yargılama sonucunu bekleyelim. Yargılama sonucunda hak da adalet de yerini bulacaktır" ifadelerini kullandı.