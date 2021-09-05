Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Özgürlük lutuf değil haktır

İmam Hatipliler Derneği ÖNDER tarafından organize edilen kurultayda konuşan Bakan Gül, “Vesayetçilerin elinden kurtarılan haklar, bir siyasi parti verdiği için değil, bir lütuf değil, doğuştan gelen bir haktır. Devlete düşen inancı, düşüncesi, siyasi görüşü, mezhebi, yaşam tarzı ne olursa olsun, bu özgürlükleri teminat altına almaktır. Önümüze düşen bir görev de tüm bu hak ve özgürlükleri, bir yeni Anayasa ile taçlandırma zorunluluğudur” dedi.



AFGANİSTAN’DA YAŞANANLAR

Numan Kurtulmuş ise konuşmasında Afganistan’da yaşananlara dikkat çekip özetle şunları söyledi: “Herkes ‘ABD çekiliyor’ diye sözde bayram ediyor. Ama kimse şu soruyu sormuyor: 20 yıldır Afganistan’da ne halt ediyordun? 2. Dünya Savaşı’nın galipleri dünyada istediğini yapıyor, istediği şekilde kurguluyor. Bu beyler istemedikten sonra, dünyada adaletsizliğin durması mümkün değildir. BM kararlarına rağmen dünyada, beylerin istemediği hiçbir şey olmaz.”

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