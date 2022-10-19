Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Acılı babası anlattı: 'Tayin isteyip döndü, grizu patlamasında hayatını kaybetti'

Güncelleme Tarihi:

#Bartın#Amasra#Maden
Acılı babası anlattı: Tayin isteyip döndü, grizu patlamasında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 09:28

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 41 kişiden Ferhat Poyraz’ın (24) babası emekli madenci Mehmet Poyraz (52), oğlunun 3 yıl önce Zonguldak'ta işe başladığını, tayin isteyerek memleketi Amasra'ya döndüğünü belirterek, "Burada 15- 16 ay çalıştı. Grizu patlamasında hayatını kaybetti. Memleketi burası diye burada çalışmak istedi" dedi.

Haberin Devamı

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında 14 Ekim'de meydana gelen grizu patlamasında 41 madenci yaşamını yitirdi. Aynı işletmeden 5 yıl önce emekli olan Mehmet Poyraz da oğlu Ferhat Poyraz’ın ölümünün acısını yaşadı.

Mehmet Poyraz, 6 çocuğunun en küçüğü ve tek oğlu olan Ferhat’ın 2019 yılında Zonguldak’ta maden ocağında işe başladığını belirterek, "Kendisi madenci olmak istedi. 'Baba ben TTK'ye gireceğim, alım varmış yazılacağım' dedi. Ben de 'oğlum yazıl' dedim. Genel müdürlük internette bunu elemiş. Dosyasında askerliğiyle ilgili sıkıntı varmış. Sonra mahkeme süreci oldu. 5 ay sonra falan mahkemeyi kazanıp Gelik'te iş başı yaptı" dedi.

Acılı babası anlattı: Tayin isteyip döndü, grizu patlamasında hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Oğlunun Zonguldak'ta bulunan Gelik- Karadon işletmelerinden tayin isteyerek memleketi Amasra'ya geldiğini söyleyen Mehmet Poyraz, "Amasra’ya geldi. Burada 15-16 ay falan çalıştı. En son grizu patlamasında hayatını kaybetti. Memleketi burası diye burada çalışmak istedi" diye konuştu.

Acılı babası anlattı: Tayin isteyip döndü, grizu patlamasında hayatını kaybetti

Oğlunun 16 ay gündüz çalıştıktan sonra vardiyasının değiştiğini belirten Mehmet Poyraz, "6 Ekim’de sendika seçimleri oldu. O güne kadar 15- 16 ay hep gündüze gitti. 15- 16 ay gündüze giden Ferhat, aynı gün sendika seçimlerinde muhalifleri kazandığı için tertibi değiştirildi. O da 16.00 vardiyasına verildi. 8- 9 gün çalıştı, cuma günü vardiyasında patlama oldu, hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Acılı babası anlattı: Tayin isteyip döndü, grizu patlamasında hayatını kaybetti

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bartın#Amasra#Maden

BAKMADAN GEÇME!

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu? Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor! 'Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması'

#Neymar
Eurovision’un sesi Bülend Özverene veda

Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

#Bülend Özveren
BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor

BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor?

#Çocuk Psikolojisi

BAKMADAN GEÇME!

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması

Neymar, babası ve Barcelona... 9 yıl önce ne oldu? Futbol dünyası Brezilyalı yıldıza açılan davayı konuşuyor! 'Tek isteğim gerçeğin ortaya çıkması'

#Neymar
Eurovision’un sesi Bülend Özverene veda

Eurovision’un sesi Bülend Özveren'e veda

#Bülend Özveren
BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor

BİR SORUDAN FAZLASI: Ailem beni neden daha az seviyor?

#Çocuk Psikolojisi