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Acıları kalplerinde, yasları askıda... Hatay 8. kez küllerinden doğuyor

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#6 Şubat Deprem#Hatay#Hatay Son Durum
Acıları kalplerinde, yasları askıda... Hatay 8. kez küllerinden doğuyor
Aysel Alp
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 07:00

Depremin üzerinden geçen 10 ayın ardından gittiğimiz Hatay’da ilk gördüğümüz gözlerdeki hüzün oluyor. ‘Yasımızı askıya aldık, yeni bir yaşam kurmaya çalışıyoruz, yedi kere yıkılmış bu kent, sekizinci doğumu hazırlamak bizeymiş’ sözleri dökülüyor dudaklardan...

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Adana uçağından inip Hatay’a gitmek üzere yola çıktığımızda, havalimanının bulunduğu Seyhan’ın Yılmaz Güney filmlerinden tanıdığımız gecekondu bozması apartmanları dikkatimizi çekiyor. Kulağımızda depembilimci Naci Görür’ün “Adana’ya dikkat” sözleri çınlarken, demiri, çimentosu, planı, projesi, kolonu, kirişi şüpheli bu yapılar ürkütüyor içimizi. Aynı kaygılarla Ceyhan’ı geçip giriyoruz Hatay otobanına...

İÇİMİZDE BOŞLUKLAR...

Hatay Havalimanı henüz açılamadığından Adana üzerinden gittiğimiz Antakya’ya girmemizle şehrin ne kadar eksildiğini anlamamız zor olmuyor. Yıkımın büyüklüğünü boşalan parseller, ‘az, orta, ağır hasar’ tartışması nedeniyle hala yıkılamamış beş on katlı apartmanlar; binaların kalitesizliğini ise dev kamyon kasalarını dolduran ip inceliğinde demir artıkları anlatıyor bize... Antakya’nın kalbine geldiğimizde Sanat tarihçisi Zafer Yavuz’la geçen yılın Noel’inden kalma beyaz ışık takının eşliğinde, Asi Nehri’nin üzerindeki köprüden geçip üç dinin buluşma noktası; cami, kilise, havra üçgenindeki alana giriyoruz. “7 kere yıkıldı bu kent, her yıkımda yeniden doğuyor, bakın bu yıkımın altından hiç bilmediğimiz Roma sütunları, mezarları, sunakları çıktı” diye anlatıyor Yavuz, “Biz yeniden doğarız ama bunca yanlış bir daha yapılmasın; lütfen İstanbul yaşamasın” diyerek hepimizin aklındaki kaygıları, korkuları, kızgınlıkları özetleyiveriyor.

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Acıları kalplerinde, yasları askıda... Hatay 8. kez küllerinden doğuyor

HATAY GAP’A KATILSIN

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Depremin 10. ayında Hatay’ temasıyla yaptığı davet üzerine gittiğimiz Hatay’da Belediye Başkanı Lütfi Savaş, şu bilgileri veriyor: “En çok yıkılan yer biziz, yüzde 45 civarında hem yıkım hem ölüm. Buranın kalkınması için ya Özel Afet Bölgesi ilan edilmeliyiz ya da GAP’a dahil edilmeliyiz. GAP’ta sadece sulama yok, sağlık, enerji, turizm, ticaret, sanayi her türlü yatırım imkânı var. Gaziantep GAP’ta, Kilis de dibimizde GAP’ta. Biz GAP’ın imkânlarından faydalanırsak birçok konuda yatırım yapma Hatay’ı canlandırma şansımız var.”

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Hatay’ın Antakya ilçesinde dün akşam da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

 

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#6 Şubat Deprem#Hatay#Hatay Son Durum

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