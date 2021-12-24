Açıköğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor?

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Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) bünyesinde devam eden yüz binlerce öğrenci ve bu kuruma ilk kez kayıt yaptıracak kişileri yakından ilgilendiren 2021-2022 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri yakında başlayacak. Peki, AÖL 2. dönem kayıtları ve kayıt yenileme işlemi ne zaman başlayacak?

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?

2021-2022 AÖL 2. dönem kayıt tarihleri henüz açıklanmadı.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı iş takvimine göre, 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 - 31 Ocak 2021 olarak belirlenmişti.

Bu yılını kayıtları kapsamında, kısa süre içinde sürecin başlayacağı tahmin ediliyor.

Bu hususta bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.