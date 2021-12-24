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Açıköğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor?

#Aöl#Aöl Lise Kayıtları#Aöl Kayıtları
Açıköğretim Lise kayıtları ne zaman başlıyor

AÖL lise kayıtları, Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin gündemini oluşturuyor. AÖL 2021-2022 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerinin başlayacağı tarihe yönelik araştırmalar son günlerde hız kazandı. Açık lise öğrencileri tarih araştırmalarına devam ederken bir yandan da ilk kayıt ve kayıt yenileme işleminin nasıl yapılacağı hakkında bilgi almak istiyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...

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Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) bünyesinde devam eden yüz binlerce öğrenci ve bu kuruma ilk kez kayıt yaptıracak kişileri yakından ilgilendiren 2021-2022 2. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri yakında başlayacak. Peki, AÖL 2. dönem kayıtları ve kayıt yenileme işlemi ne zaman başlayacak?

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?

2021-2022 AÖL 2. dönem kayıt tarihleri henüz açıklanmadı.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı iş takvimine göre, 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 - 31 Ocak 2021 olarak belirlenmişti.

Bu yılını kayıtları kapsamında, kısa süre içinde sürecin başlayacağı tahmin ediliyor.

Bu hususta bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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