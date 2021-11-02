POMEM sonuçları Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama ekranı üzerinden açıklandı... İşte POMEM sonuç ekranı

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POMEM sonuçları 2 Kasım tarihinde açıklandı. "27. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI" başlıklı duyuruyla sonuç haberi verildi. Polis Meslek Yüksek Okulu (POMEM) mülakatlarının yakın zamanda açıklanacağı bilgisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelmişti. Bakan Soylu mülakat sonuçlarının 2 gün içinde açıklanacağını bildirmişti.

https://www.pa.edu.tr/ adresinden yapılan yazılı duyuruda;

"27. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.



Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis olarak görev alacak adaylar son aşama olarak girdikleri mülakatların ardından sonuçlara kilitlenmişti.

Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama

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POMEM'DE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının yüzde 25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının yüzde 25'i ve mülakat sınavı puanının yüzde 50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

İÇİŞLERİ BAKANI DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısının ardından AK Parti Tokat İl Başkanlığı’nın düzenlediği Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Toplantıda gençlerden Polis Meslek Yüksek Okulu (POMEM) mülakatlarıyla ilgili gelen soru üzerine Bakan Soylu mülakat sonuçlarının 2 gün içinde açıklanacağını belirterek "Galiba 20nin üzerinde polis okulunda sınavlar yapıldı. İlk önce KPSS belirlendi. Sonra ön sağlık, sonra spor, ardından da mülakatlar. Şimdi çok doğal olarak bunların hepsi bir süreç. Siz girdikten sonra da giremeyenlerin çeşitli sebeplerden dolayı, pandemi olması dolayısıyla onlara da hak verdik. Eylülün ilk haftası bitti mi mülakatlar. Zannediyorum 2 gün içinde açıklanacak mülakatlar" açıklamasında bulunmuştu