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Ramiz Kaan OKTAR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 07.05.2020 - 12:18,Son Güncelleme:

Açık olan kahvedeki 18 kişiye, 56 bin 700 lira ceza

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Açık olan kahvedeki 18 kişiye, 56 bin 700 lira ceza
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SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde, yasağa rağmen açık olan kahveye polis, baskın düzenledi. İçeride bulunan 17 kişi ile işletme sahibine 56 bin 700 liralık ceza kesildi.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, kahveye baskın düzenledi. Yasak olmasına rağmen açık olan kahvenin sahibi ile içeride bulunan ve sosyal mesafe kuralına uymayan 17 kişiye, 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu' hükümlerince kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 56 bin 700 liralık idari para cezası yazıldı. Akyazı Belediyesi ekiplerince de kahve mühürlendi.

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