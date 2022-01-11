Acı hatıraları artık kimse yaşatamaz

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı’nda özetle şu mesajları verdi:

“Bugün Türk ekonomisi, sanayisi ve eğitim sistemi adına çığır açan bir projeyi gerçeğe dönüştürmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Türkiye ekonomide, üretim ve sanayileşmede içine hapsedildiği cendereyi kırmayı başaramadı. Aslına bakılırsa ülkemizin her alanda olduğu gibi sanayileşme konusunda da geri bırakılması kötü niyetli bir senaryonun eseridir. Sanayimizi geliştirmek için adım atan müteşebbislerin önlerinin bürokratik ayak oyunlarıyla kesilmesi, ömrünü harcayan idealist siyasetçilerimizin alay konusu yapılması gayet bilinçli eylemlerdir. Anadolu’nun dört bir yanında kendisi ürün geliştirmek, üretmek, pazarlamak isteyenlere karşı sergilenen nobranlığa karşı ülkemizi ithal ürün cennetine dönüştürmek isteyenlere verilen sınırsız destek asıl niyeti ortaya koymaya yeterlidir. Bu kirli oyun insanlarımızın yeni bir şey ortaya koyma konusunda kabiliyetsiz olduğu bühtanıyla örtülmeye çalışıldı.

Haberin Devamı

HÜSRANLA SONUÇLANDI

Köy Enstitüleri gibi denemeler, asli amacı dışında milletimizin değerlerine karşı ideoloji yükleme aracı haline getirdiği için hüsranla sonuçlandı. Milletimizin kültürünü ve inancını yaşatma vasıtası olarak gördüğü bu yüzden sıkı sıkıya sarıldığı imam hatip okulları tehdit olarak değerlendirildi. Endüstri meslek ve teknik liseler ise bu okulların ülkenin kalkınmasındaki rollerini umursamayanlar tarafından ağır darbelere maruz bırakıldı. Darbe ve vesayet dönemlerinde eğitim sistemimize yapılan anti demokratik müdahalelerle eğitim sistemimiz iyice çıkmaza sürüklendi. Milletimize Türkiye’yi dört ana sütun üzerinde yükseltme sözü verdik. Bunların eğitim, sağlık, adalet, emniyet olduğunu ifade ettik. Bu sözümüz de hep sadık kaldık. Eğitim meselesinin ikinci plana itilmesine müsaade etmedik. Bu ay sonunda 15 bin öğretmen ataması daha yapıyoruz.

DİKTA HEVESLİLERİ

Ancak ülkemizde halen bazı çevrelerin kız çocuklarının eğitim öğretim hakkını özgürce kullanmasından rahatsızlık duyduğunu biliyoruz. İkna odaları ve katsayı utancını bu ülkeye yaşatan zihniyetin son günlerde tehdit diline yeniden sarıldığını görüyoruz. Buradan dikta hevesleri yeniden depreşenlere şu ikazı yapmak istiyorum. 15 Temmuz’da şahit olduklarımız milletimizin hak ve özgürlüklerini koruma konusundaki kararlılığını açıkça göstermiştir. O gece gördük ki Türkiye’yi 28 Şubat karanlığına döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Tek parti faşizminin geride bıraktığı o acı hatıraları bir daha kimse yaşatamaz. İdeolojik saplantılar dolayısıyla kız çocukları ile okulların arasına duvar örülmesine kesinlikle izin vermeyiz. Bu ülkenin evlatlarının dinini, diyaneti ve kültürünü öğrenmesinin engellenmesine rıza göstermeyiz.”

Haberin Devamı

MESLEKİ EĞİTİME YENİ PROJE

Mesleki ve teknik eğitim alanındaki tecrübemizi uluslararası alana taşımak amacıyla yeni projeyi devreye alıyoruz. Açacağımız uluslararası mesleki ve teknik anadolu liseleriyle hem evlatlarımıza yeni ufuklar kazandıracak hem de gönül coğrafyamızdan gelecek gençlere mesleki eğitim imkânı sağlayacağız. Döner sermaye kapsamında yapılan üretimden öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz önemli miktarda pay alıyorlar. Bugün itibarıyla 2020 yılına göre gelirlerimiz yüzde 131 artarak 1 milyar 162 milyon seviyesine ulaştı. Bu yıl için 1.5 milyarlık gelir rakamı hedefliyoruz. Mesleki eğitim merkezlerinde çırak öğrencilere 1276 lira ücret ödenmesini sağlayacak kanun değişikliği tamamlandı. Kalfalık yeteneğini kazanan 12. sınıf öğrencilerine de 2 bin 126 lira ödeme yapılacak. Bu ücretlerin tamamı devlet katkısı olarak karşılanacak. Yıl sonuna kadar 1 milyon gencimizi mesleki eğitim merkezlerine dahil ederek istihdamlarını sağlamayı hedefliyoruz.

Haberin Devamı

ÇİN, JAPONYA YAPTI BİZ DE YAPARIZ



Cumhurbaşkanı olarak, sanayicilerimiz ve yatırımcılarımızla bir araya geldiğimiz her zeminde kamu-özel sektörü girişimine dikkat çekiyorum. Devletimizin yük aldığı projelerde özel sektörün elini taşın altına koyması şarttır. Diğer türlüsü hazırcılık olacaktır ki bu doğru olmayacaktır. Sanayicilerimizin bu modele sahip çıktığını görüyorum. 1,5 ay gibi kısa sürede ülkemizdeki 255 sanayi bölgesinin tamamında mesleki eğitim projesi hayata geçti. Bu merkezler sayesinde sektörlerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesini hep birlikte sağlıyoruz. Attığımız bu adımlar bir yandan mesleki eğitim merkezlerinin cazibesini artırırken, ülkemizdeki genç işsizlik oranının düşürülmesinde önemli rol oynayacaktır. Mesleki eğitimle özel sektör arasındaki bu güçlü bağ sayesinden ‘aradığım elemanı bulamıyorum’ yakınması tarihe karışacak. Bunu Çin, Japonya başarıyor biz niye başarmayalım? Aynısını biz de yapacağız.

Haberin Devamı

BAKANLAR VE VEKİLLER DE KATILDI

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Organize Sanayi Bölgeleri Meslek Eğitim Merkezleri açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve milletvekilleri de katıldı. Selahattin SÖNMEZ / ANKARA