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Acı haber: 21 yaşındaki Murat'ın cansız bedeni bulundu

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#Murat Keskin#Kocaeli#Deniz
Acı haber: 21 yaşındaki Muratın cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 10:06

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde Murat Keskin'in (21) cesedi bulundu. Keskin’in en son dün gece denize girerken görüldüğü tespit edildi.

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Kerpe Mahallesi'ndeki halk plajına gelenler, sabah saatlerinde su yüzeyindeki cesedi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri geldi.

50 metre açıktan bot ile alınan ceset, kıyıya çıkarıldı. İncelemede, ölen kişinin Murat Keskin olduğu belirlendi. Keskin'in ayrıca gece saatlerinde denize girdiği tespit edildi.

Murat Keskin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Murat Keskin#Kocaeli#Deniz

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