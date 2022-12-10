Acı detay ortaya çıktı: Kalp krizinden 1 gün önce doğum gününü kutlamış

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Sungurlu ilçesinde komiser yardımcısı Ahmet Özkan, 9 Ekim'de görevli olduğu Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki polis merkezinde aniden rahatsızlandı. Mesai arkadaşlarının haber vermesiyle polis merkezine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Özkan, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Özkan, yaklaşık 2 aydır devam eden yaşam mücadelesini önceki gün kaybetti.





İlçe polis merkezinde düzenlenen törenin ardından Ahmet Özkan'ın cenazesi, Ankara'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Dörtkonak köyüne götürülerek toprağa verildi.