Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Acı detay ortaya çıktı: Kalp krizinden 1 gün önce doğum gününü kutlamış

Güncelleme Tarihi:

#Ahmet Özkan#Çorum#Kalp Krizi
Acı detay ortaya çıktı: Kalp krizinden 1 gün önce doğum gününü kutlamış
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 11:56

Çorum'da görevi başında kalp krizi geçiren ve 2 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren komiser yardımcısı Ahmet Özkan'ın (27) kalp krizinden 1 gün önce mesai arkadaşlarının düzenlediği doğum günü kutlamasından görüntüleri ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Sungurlu ilçesinde komiser yardımcısı Ahmet Özkan, 9 Ekim'de görevli olduğu Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki polis merkezinde aniden rahatsızlandı. Mesai arkadaşlarının haber vermesiyle polis merkezine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Özkan, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Özkan, yaklaşık 2 aydır devam eden yaşam mücadelesini önceki gün kaybetti.

Kalp krizi geçiren komiser yardımcısının son görüntüleri
daha fazla video içinKalp krizi geçiren komiser yardımcısının son görüntüleri



İlçe polis merkezinde düzenlenen törenin ardından Ahmet Özkan'ın cenazesi, Ankara'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Dörtkonak köyüne götürülerek toprağa verildi. 

Acı detay ortaya çıktı: Kalp krizinden 1 gün önce doğum gününü kutlamış


Ölümü mesai arkadaşları ve ailesini hüzne boğan Ahmet Özkan'ın, Kalp krizi geçirmeden 1 gün önce, görev yaptığı polis merkezindeki doğum günü kutlamasında kayda alınan görüntüleri ortaya çıktı. Özkan'a mesai arkadaşlarınca pasta ikramında bulunulduğu anlar görüntülerde yer aldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahmet Özkan#Çorum#Kalp Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
Önce İngiltere şimdi de Fransa Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne | 7 SORU 7 YANIT

Önce İngiltere şimdi de Fransa! Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne? | 7 SORU 7 YANIT

#Strep A
BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım?

#Makyaj

BAKMADAN GEÇME!

Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

Şimdi tam zamanı: Kış bastırmadan mutlaka görülmesi gereken yerler | 9 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
Önce İngiltere şimdi de Fransa Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne | 7 SORU 7 YANIT

Önce İngiltere şimdi de Fransa! Strep A endişesi artıyor… Türkiye’de durum ne? | 7 SORU 7 YANIT

#Strep A
BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım?

#Makyaj