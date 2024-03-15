Aci ailesinin avukatından Bülent Cihantimur'a ifade tepkisi: Neredeyse 'Eylem hanımı da tanımıyorum' diyecek

Haberin Devamı

Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un oğlu 17 yaşındaki T.C. lüks otomobiliyle 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'ya çarparak ölümüne neden olmuştu. Olayla ilgili bugün T.C.'nin babası Bülent Cihantimur İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılıkta ifade verdi. Baba Cihantimur, ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Bülent Cihantimur'un ifadesinin ardından Aci ailesinin avukatlarından Burak Erden İstanbul Adalet Sarayı önündeki Çağlayan Meydanında basın açıklaması yaptı. Avukat Erden, T.C.'nin babası Bülent Cihantimur'un ifadesinin alınmasıyla ilgili bilgi verdi.

"HİÇBİRİSİ EV İLE İŞ ARASINDAKİ GÜZERGAH DEĞİL, HAVALİMANI GÜZERGAHI ÜZERİNDE"

Avukat Burak Erden, "Şüpheli Bülent Cihantimur hakkında haftada üç günde bir imza atma şeklinde bir adli tedbir kararı alındı. Kendisi ifadesini verdi. Eylem hanımla beraber hiç havalimanına gitmediğinden bahsetti. Hatta kendilerinin iş yerlerine doğru gitmek için anlaştıklarını, evden o onun için çıktıklarını, o şekilde anlaştıklarından bahsetti. Tabii burada şöyle bir durum var. Kendi şoförü havalimanı güzergahında aracının şarjının bittiğini, çok net bir şekilde o güzergahları tek tek savcılık belirlemiş, anlatmış. Hiçbirisi ev ile iş arasındaki güzergah değil, havalimanı güzergahı üzerinde. Aracın şarjının bittiğini kendi şoförü ifade ediyor. Tabii kendisi böyle bir ifadede bulunmamış. Kendisinin oğluyla da hiçbir şekilde irtibat kurmadığından bahsetmiş. Tabii bunları samimiyetsiz buluyoruz yani kendi oğlu sonuçta 5 yaşında bir çocuk değil 17 yaşında. O zamandan bu zamana kadar irtibat halinde olduklarını düşünüyoruz. Diğer türlüsü de hayatın doğal akışına aykırı. Fark farklı ifadeleri var tabii. Uzun bir ifadede bulunmuş kendisi. Adli tedbir uygulanacak. Haftada üç gün pazartesi, çarşamba, cuma günü gibi gördüm" dedi.

Haberin Devamı

"HİÇBİR ŞEKİLDE TEMAS KURMADIĞINDAN BAHSETMİŞ"

Haberin Devamı

Avukat Erden, "Hiçbir şekilde temas kurmadığından bahsetmiş. Biraz önce de söyledim beş yaşında çocuk değil, 17 yaşında bir çocuk. Şunu da unutmamak lazım, Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u katlettiğinde 17 yaşındaydı. Yani bu 17 yaşından bahsettiğimiz insan... Yani çok küçük ve hukuken 18 yaşının altında bir çocuk. Ama bursda ayrımlar var. 15-18 yaşın altında diyerek ayırabiliriz. Birçok ayrımı var. Ameliyattan sonra evine geçmiş sanırım. Tam orasını hatırlamıyorum yani biraz önce okudum ifadeyi. Annesi Eylem hanım haber vermiş. Kendisi gitmiş tabii ki hani bir şok halinde gitmiş. Ama ondan sonraki süreç biz iş yerimize çıktık diye anlaşmışlar. Tabii bunları samimiyetsiz buluyoruz. Niye evden eşyayı alıp niye iş yerine gidersin o saatte. Tabii Ayşe Ceren tutuklanan çalışanıyla ilgili de ifadelerde bulunmuş. Resmen biraz daha ileri gitse ben Eylem hanımı da tanımıyorum, Ayşe Ceren'i de tanımıyorum diyecek. Belki oğlunu bile tanımıyorum diyecek yani tabii samimiyetsiz buluyoruz bu açıklamayı" şeklinde konuştu.

Haberin Devamı