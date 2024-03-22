Aci ailesinin acı kaderi... Rüzgar savurdu demişti; Kazanın görüntüsü ortaya çıktı

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Kaza, 11 Mart Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu, Kavaklı Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Soner Aci ve oğlu Anıl Aci'nin bulunduğu otomobil arızalanınca emniyet şeridine çekildi. Bu sırada aynı yönDe ilerleyen, Sait İ.'nin kullandığı 34 ET 4116 plakalı kamyon önce otomobile ardından da Anıl Aci'ye çarptı. Kamyon, 100 metre ileride dururken Anıl Aci, çarpmanın etkisiyle savruldu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Anıl Aci'nin öldüğünü belirledi. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Sait İ. ise tutklanarak cezaevine gönderildi.

O ANLAR KAMERADA

Soner Aci idaresindeki 34 VGS 69 plakalı otomobil arızalandı. Soner Aci, otomobilini emniyet şeridine çekti ve araçtaki Anıl Aci ile birlikte arızayı kontrol etmek için aşağı indi.

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Soner ve Rüzgar savurdu demişti; Anıl Aci'nin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktıAnıl Aci, araçtaki arızayı kontrol ederken Sait İ. idaresindeki 34 ET 4116 plakalı kamyonet Soner ve Anıl Aci'ye çarptı. Yaşanan kazada Anıl Aci hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Anıl Aci’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Aci’nin cenazesi savcının olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Anıl Aci'nin hayatını kaybettiği kazanın güvenik kamearası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, sürücü Sait İ.'nin kamyondan inerek olay yerine gittiği ve çevredekilerin müdahale ettiği anlar da kameralara yansıdı. Kazadan kısa süre sonra olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını sağladı. Sağlık ekipleri ise Anıl Aci'nin hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekiplerinin kamyonda incelemelerde bulunduğu görülüyor. Soner Aci'nin kullandığı otomobil ise, çekildiği otoparkta cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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"BİRİNE ÇARPTIĞIMI AYNADAN GÖRDÜM"

Sait İ.'nin ifadesinde "Rüzgarın idaremdeki aracı hafif savurması sonucu aracım sağ tarafa doğru yani emniyet şeridine doğru savruldu. Sonrasında emniyet şeridinde bir araç olduğunu fark ettim ve aracı toparlamaya çalıştım. Ancak emniyet şeridindeki aracın sol yanına sürterek çarptım. Orada birisine çarptığımı aracımın aynasından arkaya baktığımda gördüm. Yolda herhangi bir ikaz bulunmamaktaydı" dediği öğrenildi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA ASLİ KUSURLU OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi tarafından rapor hazırlandı. Raporda yolcu Anıl Aci tali kusurlu sayılırken Sait İ.'nin otoyolda tehlikeli şerit değiştirme suçundan asli kusurlu olduğu belirtildi. 18 Mart Pazartesi günü tekrar mahkemeye sevk edilen Sait İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kazada hyatını kaybeden Anıl Aci'nin Eyüpsultan'da arızalanan ATV'nin arızasını kontrol ederken 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C.’nin çarpmasıyla hayatını kaybeden Oğuz Aci’nın kuzeni olduğu ortaya çıkmıştı.