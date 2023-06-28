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Kayseri’de bayramın ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın ilk günü kentte önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı kişiler ise kesim sırasında el, kol ve bacaklarından yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, Kayseri Devlet Hastanesi acil servisine geldi. Yaralılara ayakta müdahale edildi.

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Samsun’da bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan acemi kasaplar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine gelen acemi kasaplardan kimisi bıçakla elini ve kolunu keserken kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan onlarca vatandaş hastanedeki tedavilerinin ardından tekrar kurban kesim yerlerine giderek, yarım bıraktıkları işe yetişmeye çalıştı.

Acemi kasaplardan kimisi hayvanı tutarken yara aldığını belirtirken kimisi ise kesim aşamasında kendini yaraladığını ifade etti.

Eskişehir’de bayram namazının ardından kurbanlık hayvanların kesim işlemi başladı. Kurban kesimi sırasında dikkatsiz davrananlar hastanelik oldu.

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Kurbanlık hayvanların can havli ile çırpınması ve kaçma girişimiyle çeşitli yerlerinden yaralanan kişiler Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Servisine geldi. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, bıçakla yaralanan vatandaşlar tedavi edildikten sonra taburcu oldu. Acil servise kendi imkanları ile yürüyerek gelenlerin sayısı 10’u geçti.

Kırklareli'nde bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan acemi kasaplar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine gelen acemi kasaplar bıçakla elini, kolunu ve bacağını kesti.

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10 senedir ilk kez kurban keserken kendini yaraladığını söyleyen Aydın Başaran, “10 senedir ilk kez oldu. Siniri keserken birden parmağımı kestim” dedi.

Malatya'da bayram namazının ardından kurban kesmek için kolları sıvayan Malatyalı acemi kasaplar, çok geçmeden soluğu acil servislerde aldı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisine gelen acemi kasaplardan kimisi bıçakla elini ve kolunu keserken, kimisi de hayvanın boynuz darbesiyle yaralandı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan onlarca vatandaş hastanedeki tedavilerinin ardından tekrar kurban kesim yerlerine giderek, yarım bıraktıkları işe yetişmeye çalıştı.

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Sivas’ta Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle kent genelinde kurbanlık keserken yaralanan çok sayıda acemi kasap, hastanelerin acil servislerine akın etti. Hayvan kesimi sırasında el, kol, bacak gibi çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar tedavi için hastanelere koştu.

Sivas Numune Hastanesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi acil servisleri, acemi kasaplarla doldu.

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Bazı vatandaşlar kendi imkanları ile hastanelere gelirken, bazıları ise ambulans ile getirildi. Tedavisi ayakta yapılan acemi kasaplar taburcu edildi.

Kocaeli’de Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastaneler acemi kasaplarla doldu. 40 yıldır kasaplık yapan Mehmet Çiftçi kurban keserken, arkadaşının attığı etin elindeki bıçağa gelmesi neticesinde bıçakla elinden yaralandı. Darıca'daki bir vatandaş ise kurban kesmek isterken gözüne boynuz yiyerek yaralandı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de bir bayram klasiği olarak hastaneler acemi kasaplarla doldu. Kurban Bayramı için aldıkları hayvanları kesmek isteyen vatandaşlar birbirinden çeşitli kazalara uğradı. Kimi elini kesti, kimini hayvan tepti, kimi gözüne boynuz yedi. İzmit ilçesinde profesyonel olarak yaklaşık 40 yıldır kasaplık yapan Mehmet Çiftçi ise dolaylı yoldan acemi kasap oldu. Bıçak elindeyken acemi arkadaşının attığı etin bıçağa değmesi sonucunda Çiftçi’nin de eline dikişler atıldı.