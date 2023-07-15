AB’ye ‘vize’ mesajı: Olumlu adım bekliyoruz

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışı basın mensuplarının Tahıl Koridoru, AB vize serbestisi ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüşmesine yönelik soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı’daki konutundan ayrılarak Hz. Ali Camisi’ne geldi. Burada cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TAHIL ANLAŞMASINDA PUTİN’LE HEMFİKİRİZ

Bir gazetecinin, “Tahıl Koridoru Anlaşması uzayacak mı?” sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim de biliyorsunuz Sayın Putin’i ağustos ayı içerisinde Türkiye’de misafir etme hazırlığımız var. Bu Karadeniz Tahıl Koridoru’nun uzatılması konusunda hemfikiriz. Birleşmiş Milletler’den de Sayın Guterres, Sayın Putin’e bir mektup da gönderdi. Bu mektupla bizim ve Rusya’nın müşterek gayretleriyle Tahıl Koridoru çalışmasının uzatılmasını temin ederiz. Böylece azgelişmiş fakir Afrika ülkelerinin problemlerini süratle Sayın Putin’le müşterek kaldığımız gibi devam ederiz” dedi.

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AVRUPA BİRLİĞİ BEKLENTİLERİ

“AB vize serbestisi” konusundaki gelişmeler hakkında sorulan soruya da Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu anda beklentimiz Avrupa Birliği kanadından o beklentilerin cevabını almak. Zira Vilnius’ta görüşme yaptığım tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleriyle bunları etraflıca konuştuk, ele aldık. Hepsiyle bu görüşmeleri yaptık ve kendilerine, ‘Bu konuda artık 52 yıldır kapıda bekletilen Türkiye’ye yönelik olumlu adımların atılmasını istiyoruz’ dedik” ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS’LE İKİ ÖNEMLİ KONU BAŞLIĞI

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüşmesi hakkında sorulan soruya da şu yanıtı verdi: “Biz tabii iki komşu ülkeyiz. Tarihi noktadaki birikimlerimiz malum. Bu sürecin böyle gitmesini de arzu etmiyoruz, istemiyoruz. Bu konuda Sayın Miçotakis yeni bir seçim geçirdi. Aynı şekilde biz yeni bir seçim geçirdik. Bunlarla birlikte iki seçim kazanan lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz. Benim kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları, Batı Trakya ile ilgili sorunlar. Bunları artık aşalım istedik. Bundan sonra müftülerle ilgili konu, bunları aşalım istedik. Şu anda da özellikle bizim büyükelçilerimizin bu konuda karşılıklı yapacakları görüşmelerle, onlar ön hazırlıkları yapacaklar. Dışişleri bakanlarımız ön hazırlıkları yapacaklar. Daha sonra biz liderler olarak bir araya gelerek atılması gereken adımları atacağız.”

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IRAK VE ÇEKYA LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunuldu. Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile görüşmede de Türkiye ve Çekya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye’nin AVRUPA BİRLİĞİ’ne (AB) tam üyelik süreci ele alındı.

ÇOCUKLARLA SELFİE

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar’daki Hz. Ali Camisi’nin çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlarken çocukların ilgisiyle de karşılaştı. Erdoğan’ın yanına gelen çocuklar cep telefonlarıyla selfie çekti.