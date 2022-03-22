Abramoviç’in yatı güvenli limanda

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Ukrayna savaşı nedeniyle AB ve ABD’nin Rus zenginlerin mallarına el koyma kararı üzerine, ünlü oligark Roman Abramoviç’in güvenli liman arayışına girdiği 'My Solaris' isimli ultra lüks yatı, Muğla’nın Datça ilçesi açıklarına geldi. Rus milyarder Abramoviç’in Bermuda Adaları bayraklı, 430 milyon sterlinlik yatı ‘My Solaris’, dün Datça'nın Fener Adası açıklarına geldi. Karadağ’ın Tivat Limanı'ndan hareket eden 139 metre boyunda ve 26 metre enindeki yat, saat 17.00 sıralarında Karaada açıklarından Bodrum’a giriş yaptı. ‘My Solaris’ isimli yat, yakıt ikmali yapmak için Kumbahçe Mahallesi, Paşatarlası mevkisindeki Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirledi. Helikopter iniş yeri, yüzme havuzu, 48 kabin ve 8 güvertenin bulunduğu yatta, Abramoviç’in olup olmadığı bilinmiyor.



UÇAĞI DA GELMİŞTİ



‘My Solaris’, 8 Mart’ta İspanya’nın Barcelona kentinde tadilattaydı. Rus oligarklara yaptırımların baskı yaratmasıyla buradan demir almıştı. 13 Mart’ta Karadağ’ın Tivat kenti açıklarında görüntülenen ‘My Solaris’ daha sonra Girit açıklarından geçerek Türkiye karasularına girdi. Putin’e yakınlığı gerekçesiyle yaptırım uygulanan Abramoviç’in özel jeti de geçen haftanın başında İsrail’den İstanbul’a oradan da Moskova’ya uçmuştu. İçinde Abramoviç’in olup olmadığı yine öğrenilememişti. Abramoviç’in ‘Eclipse’ isimli bir diğer ultra lüks yatı da geçen haftalarda Karayipler’deki St. Martin’den demir almıştı.