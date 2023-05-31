Abdulhamit Gül, milletvekili kaydını yaptırdı

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AK Parti'li Abdulhamit Gül, TBMM'de milletvekili kaydını yaptırdı. Meclis Şeref Holü'ne ailesi ile gelen Gül, Meclis çalışanları ve gazetecilere baklava ikram etti. Gül, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, "İktidarı, muhalefeti ile yapıcı iş birliği ve her türlü fikirlerin uzlaşısı çerçevesinde bir yasama döneminin geçmesini ümit ediyoruz. Biz, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Milletimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Bu konuda, yasama faaliyetlerini hayata geçireceğiz ve inanıyorum milletimiz için hayırlı bir dönem olacak" diye konuştu.

'DAHA FAZLA KUCAKLAYACAĞIZ'

Seçimlerin kazananının millet olduğunu söyleyen Gül, "Demokrasinin kaybedeni olmaz. Milletin tercihleri her zaman doğru tercihlerdir. Her siyasi partinin de millettin verdiği mesajı çok iyi okuyup değerlendirmesi lazım. Biz de vatandaşımızın ortaya koymuş olduğu bu iradeyi çok iyi değerlendireceğiz. Milletimize daha fazla yüzümüzü döneceğiz, daha fazla kucaklayacağız. Ülkemizin kalan sorunlarını da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hep birlikte çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

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​Gül, yeni dönemde AK Parti Gurup Başkan Vekili görevini üstlenip üstlenmeyeceği ile ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri çerçevesinde, Meclis Grup Genel Kurulu değerlendirecektir. Önemli olan mevkiler değil, ne yaptığınızdır. Bu konuda milletimizin teveccühüne layık olmak her şeyin başında. Allah milletimize mahcup eylemesin" dedi.