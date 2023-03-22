Abdülhamid Han Camisi'nde ilk teravih çadırda

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Caminin bahçesine çadırlardan mescit, yemekhane ve etkinlik alanları da oluşturuldu. Abdülhamid Han Camisi İmam Hatibi Ali Sarıkaya, “1000 kişilik teravih namazı kılacağımız çadır kurduk. Kahramanmaraş'ın kalbi yine burada atmaya başlayacak. Camimiz yarın (bugün) akşam ilk teravih namazıyla birlikte ibadete açılacak, programlarımız başlayacak ve ramazan bitene kadar da sürecek" dedi.

HOŞGELDİN RAMAZAN

ramazan ayı bu gece ilk teravih namazı ve ilk sahurla başlıyor. Yarın ilk iftar sofraları kurulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı da sahur ve iftar vakitlerini il il yayımladı. Buna göre İstanbul’da ilk sahur saat 05.31’de olacak. İstanbul’da ilk iftar yarın akşam 19.25’te yapılacak. Ankara’da ilk sahur saat 05.17’de, ilk iftar yarın saat 19.10’da. İzmir’de ilk sahur saat 05.42’de, ilk iftar yarın saat 19.32’de.