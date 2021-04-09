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Özgür EREN-İstanbul-DHA
Haber Giriş: 09.04.2021 - 16:37 | Son Güncelleme:

ABD'nin Karadeniz'e yollayacağı savaş gemisi daha önce de Boğaz'dan geçmişti

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ABD'nin Karadeniz'e yollayacağı savaş gemisi daha önce de Boğaz'dan geçmişti

ABD'nin önümüzdeki hafta Karadeniz'e göndereceğini açıkladığı savaş gemilerinden "Donald Cook" daha önce de İstanbul Boğazı'ndan geçmişti

ABDnin Karadenize yollayacağı savaş gemisi daha önce de Boğazdan geçmişti
ABD'nin önümüzdeki hafta Karadeniz'e iki savaş gemisi göndereceğini açıkladı. O gemilerden birinin, güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook olduğu öğrenildi. "Donald Cook" adlı gemi daha önce İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılmıştı.

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