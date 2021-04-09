Özgür EREN-İstanbul-DHA
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ABD'nin Karadeniz'e yollayacağı savaş gemisi daha önce de Boğaz'dan geçmişti
ABD'nin önümüzdeki hafta Karadeniz'e göndereceğini açıkladığı savaş gemilerinden "Donald Cook" daha önce de İstanbul Boğazı'ndan geçmişti
ABD'nin önümüzdeki hafta Karadeniz'e iki savaş gemisi göndereceğini açıkladı. O gemilerden birinin, güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook olduğu öğrenildi. "Donald Cook" adlı gemi daha önce İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılmıştı.
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