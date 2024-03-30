ABD’li heyete net mesaj

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Heyet TBMM, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve MİT’te görüşmeler yaptı. Görüşmelerde, ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’yle ilişkisinden duyulan rahatsızlık bir kez daha dile getirildi. Müttefiklik vurgusu yapılan toplantılarda ABD’li heyete, “Terör örgütleri PKK ve DEAŞ’a karşı işbirliği yapmamız gerekiyor” mesajı verildi. Türk-Amerikan ilişkileri, F-16 tedarik ve modernizasyon süreci ile Gazze, Doğu Akdeniz, Ukrayna gibi bölgesel meseleler de değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Ankara’da ayrı ayrı görüşmeler yapan heyette; ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ile Üyeler Salud Carbajal ve Veronica Escobar ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake yer aldı.

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ZİYARETLER DEVAM EDECEK

Hulusi Akar, ABD’li heyetle görüşmesinin ardından, “İsrail’in varlığına karşı bir kastımızın olmadığını fakat diğer taraftan da çocukların, kadınların, masum insanların ölmesinin bir an önce engellenmesi gerektiğini bir kez daha kendilerine ilettik. Yunanistan, Akdeniz konusunda önerilerimizi anlattık. Azerbaycan-Ermenistan konusunda yaptıklarımızı, uzatılan barış elinin Ermenistan tarafından kabul edilmesinin önemli olduğunu ifade ettik. Kendi yorumlarını yaptılar. Gayet yapıcı şekilde görüştük. Görüşmelerin devamı konusunda mutabık kaldık” diye konuştu.

Akar ayrıca, “PKK/YPG konuları da dahil, DEAŞ ile alakalı yaptığımız mücadelemizi kendilerine ilettik. PKK’dan, YPG’den rahatsızlığımızı tekrar tekrar ifade ettik. Suriye’nin, Irak’ın kuzeyindeki PKK/YPG ve DEAŞ varlığına karşı işbirliği yapmamız gerektiğini, iki müttefik olarak beraber çalışmamız gerektiğini ifade ettik. F-16 konusu da gündeme geldi. Burada herhangi bir sorun yok. Gerekli anlaşmalar, sözleşmeler yapıldı” dedi.

ABD’li heyet İstanbul Dolmabahçe Ofisi’nde ise Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile bir araya geldi.

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ABD, ANKARA’DA MÜHİMMAT PARÇASI ARIYOR

- AMERİKAN Bloomberg’ün 27 Mart tarihli haberine göre ABD, özellikle Ukrayna’ya yapılacak askeri yardımların desteklenmesi amacıyla top mermisi üretimini üç katına çıkarmak istiyor. Bloomberg’ün haberine göre ABD, mühimmat üretimindeki bu keskin artışı karşılayabilmek için bazı patlayıcıyı maddeleri satın almak üzere Türkiye ile pazarlıklar yapıyor. Yetkililerin bu bağlamda, 155 mm kalibreli mühimmat üretimi için çok önemli olduğu belirtilen trinitrotoluen (TNT) ve nitroguanidin (itici gaz) tedariki için Türkiye ile görüşme halinde olduğu belirtiliyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) şubat ayında da Türk savunma sanayisinden şirketlerin iştirak edeceği üç mühimmat üretim fabrikasının 2025 yılında faaliyete geçecek şekilde ABD’de kurulmasının planlandığını duyurmuştu.