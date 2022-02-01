Abdi İpekçi'nin kızı suikastın 43. yılında CNN TÜRK'e konuştu

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Abdi İpekçi’nin kızı Nükhet İpekçi CNN TÜRK’te hayatının en zor gününü şöyle anlattı:

Aslında filmi şimdi geri sardığımız zaman o günün alametleri çok daha önceden teker teker gözüküyormuş. Sonbahar ayları bir zarftan bir fotoğraf çıktı. Beni böyle göremezsin ama hep böyle hatırla. Nasıl bir hatırlama, niçin hatırlayacağım? Böyle bir fotoğraf kaldı bugüne.



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