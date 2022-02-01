Abdi İpekçi'nin kızı suikastın 43. yılında CNN TÜRK'e konuştu

Abdi İpekçi’nin kızı Nükhet İpekçi CNN TÜRK’te hayatının en zor gününü şöyle anlattı:
Aslında filmi şimdi geri sardığımız zaman o günün alametleri çok daha önceden teker teker gözüküyormuş. Sonbahar ayları bir zarftan bir fotoğraf çıktı. Beni böyle göremezsin ama hep böyle hatırla. Nasıl bir hatırlama, niçin hatırlayacağım? Böyle bir fotoğraf kaldı bugüne.
O sabah hep böyle anlatılıyor ya kurşun gibi bir ağır gündü. Okulda derse girdim, içim patlayacak gibi. Çıktım eve gittim. Çok sevdiğim bir arkadaşım geldi. O sırada babamdan gelen bir mektup vardı, ona bakar mısın dedim. Birdenbire bakıyor ve ağlıyor. Onun da duygusallığına verdim. İnce ince beni korumaya almışlar meğer… Derken kapı çaldı ve geldiler. Milliyet
’in Paris Muhabiri Misel Perlman ‘baban hasta’ dedi. Aklıma Milliyet gazetesinin İngiltere muhabiri Kasım Yargıcı’yı aramak geldi. Telefonu çevirdim Kasım Bey, ‘aa Nükhet başın sağ olsun’ dedi. Telefonu bir kenara attım, saçımdan bir tutam koptu… Kendim de biraz yere düştüm. Annemle birbirimize kavuşma ve sığınma önemliydi...