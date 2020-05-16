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ANKARA
Haber Giriş: 16.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Abdest evde, namaz avluda

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Abdest evde, namaz avluda
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Mart’ta ibadete ara verilen camilerde 12 Haziran’dan itibaren avlulardan başlamak üzere cemaatin namaz kılabileceğini açıkladı.

Erbaş dün katıldığı bir programda şunları söyledi: “Geçen hafta Cumhurbaşkanlığımızın normalleşme sürecinde yapmış olduğu planlama dahilinde vermiş olduğumuz bir tarih oldu, 12 Haziran tarihi. Önce camilerimizin dış kısımlarında, avlularında açık havada başlayacağız. Cemaatimiz evlerinde abdestlerini alacaklar, maskelerini takacaklar, seccadelerini alıp gelecekler ve fiziksel mesafe, sosyal mesafe dediğimiz mesafelere de uyarak, yani 1.5 metre, 2 metre aralıklarla saf olacak şekilde... Bu sabırla inşallah en kısa zamanda camilerimize kavuşmak, cuma namazlarını camilerimizde kılmak nasip olur diye hem tedbir hem tevekkül hem dua ile hareket etmemiz gerekiyor.”

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