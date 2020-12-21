Abdest alma bahanesiyle geldi, yaptığı 'pes' dedirtti!

Olay, geçtiğimiz salı günü saat 13.00 sıralarında Beştelsiz Mahallesi'nde bulunan mescitte meydana geldi. Kutbettin Kandemir ödeme yapacağı için bankadan bir miktar para çekti. Ödeme yapmadan önce namaz kılmak isteyen Kandemir, abdest almak için bir mescide girdi. Abdest aldığı sırada içeriye giren hırsız, abdest alma bahanesiyle ceketini çıkarıp Kandemir'in askıda asılı olan ceketinin yanına astı. O sırada hırsız kendi ceketinin cebini karıştırıyormuş gibi yapıp, el çabukluğuyla Kutbettin Kandemir'in ceketinden 10 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Parasının çalındığını fark eden Kandemir, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri mescidin kameralarını inceleyerek, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA



Hırsızlık anı mescidin kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde mescide gelen hırsız, abdest alma bahanesiyle ceketini çıkarıp Kutbettin Kandemir'in askıda asılı olan ceketinin yanına asıyor. O sırada hırsız kendi ceketinin cebini karıştırıyormuş gibi yapıp el çabukluğuyla Kutbettin Kandemir'in ceketinden 10 bin lirayı alarak kayıplara karışıyor.