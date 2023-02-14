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AB’den mesaj: Avrupa yanınızda

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#Avrupa Komisyonu#Ursula Von Der Leyen#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
AB’den mesaj: Avrupa yanınızda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 07:00

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde “Avrupa yanınızda” mesajı verdi, desteğin süreceğini vurguladı.

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Avrupa Komisyonu resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, “Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 12 Şubat Pazar günü yaptığı bir telefon görüşmesinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a son depremin yol açtığı büyük can kaybı ve yıkım nedeniyle en derin başsağlığı dileklerini iletti ve Türkiye’ye desteğe ilişkin sonraki adımları konuştu. Avrupa Komisyonu, yıkıcı depremin ardından çok hızlı bir şekilde sağladığı geniş kapsamlı destekle ilk andan itibaren Türk halkının yanında olmuştur. AB, AB Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla Türkiye’ye önemli ölçüde destek sağlamıştır” denildi.

38 EKİP GÖNDERİLDİ

Avrupa Komisyonu sitesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren yapılan destek de şöyle sıralandı:

“21 AB üye devleti ve üç UCPM katılımcısı devlet, 1651 kişi ve 106 arama ve kurtarma köpeğinden oluşan 38 müdahale ekibi gönderdi. 12 AB üye devleti barınak malzemeleri sağladı. Gelen AB yardımının koordinasyonu ile yerel ve ulusal makamları desteklemek için 11 uzmandan oluşan bir AB Sivil Koruma ekibi görevlendirildi.”

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Avrupa Komisyonu açıklamasında “Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Komisyon’un ek destek seferber edeceğini ve Türkiye’nin daha fazla barınma kapasitesi, özellikle çadır, battaniye, ısıtıcı talebine yanıt vereceğini bildirdi. Komisyon ayrıca, gerekli desteği mümkün olan en kısa sürede sağlama kapasitesini artırmak için özel sektörü harekete geçiriyor” denildi. (DHA)

YARALILARI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki depremde yaralanarak Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne getirilen depremzedeleri ziyaret etti.

 

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#Avrupa Komisyonu#Ursula Von Der Leyen#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan

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