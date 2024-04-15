ABD’den Kalın’a ‘Arabulucu ol’ teklifi

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CIA Başkanı William Burns, Ramazan Bayramı’nda MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı arayarak İran ve İsrail arasındaki gerilime ilişkin arabulucu olmasını istedi. Görüşmenin akabinde Kalın’ın Hamas ile de bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Kalın ve Burns görüşmede Gazze’de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde de bulundu.

‘ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ’

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da İran’ın İsrail’e düzenlediği saldırının ardından bir açıklama yayınladı. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında özetle şu satırlara yer verildi: “İsrail’in, İran’ın Şam Büyükelçiliğine gerçekleştirdiği uluslararası hukuka aykırı saldırı, kaygılarımızı haklı çıkarmıştır. İran’ın bu saldırıya yaptığı misilleme ve takip eden gelişmeler, olayların hızlı biçimde bölgesel bir savaşa dönüşebileceğini bir kez daha göstermiştir. Tarafların karşılıklı beklenti ve mesajları da ülkemiz üzerinden iletilmiş, gerekli girişimler yapılmıştır. Bugün de İranlı yetkililere ve İsrail üzerinde etkisi olan Batılı ülkelere, tırmanmaya son verilmesi yönündeki mesajlarımızı açık biçimde aktarmaktayız. Bölgemizin istikrarına zarar verecek, küresel düzeyde daha büyük çatışmalara neden olacak bir sürecin tetiklenmemesi için çabalarımızı sürdüreceğiz.”