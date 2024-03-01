ABD’den F-16 mektubu geldi

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Türkiye’nin, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçları doğrultusunda, 40 adet yeni F-16 Blok-70’in tedariki, mevcut 79 adet F-16’nın ise modernize edilmesiyle bunlara ait mühimmat, malzeme ve teçhizatı talebine ilişkin ABD tarafından gönderilen Taslak Teklif ve Kabul Mektupları’nın Milli Savunma Bakanlığı’na ulaştığı bildirildi.

MSB’DE İNCELEME BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, öncelikle bakanlığın ilgili birimleri, teklif hakkında gerekli inceleme ve değerlendirmelerine başladı. MSB, F-16 alımını içeren paketteki taleplerinden hangisine ihtiyacının olup olmadığına karar verecek. Paket içerisinde yer alan ancak Türkiye’nin yerli ve milli imkânlarla üretilen mühimmatlardan gerekli olmayanlar istek listesinden çıkarılacak. MSB’nin incelemesini tamamlamasının ardından nisan ayı içinde ABD ile ortak inceleme ve değerlendirme süreci gerçekleşecek.

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TÜRKİYE’DE ÜRETİM TEKLİFİ

Kaynaklar, “Her iki taraf incelemelerini tamamlamayı müteakip bir araya gelecek. Bu görüşmede ortak inceleme ve değerlendirmeler yapılacak. Sonrasında da anlaşma nihayetlendirilecek ve takvim işlemeye başlayacak. Fiyatlandırma liste ve ürünler üzerinden yapılacak. Nihai anlaşma safhasına gelindiğinde bu anlaşmanın toplam maliyeti ortaya çıkacak” açıklamasını yaptı. Tüm bu değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından da nihai anlaşmaya varılacak. MSB kaynakları, F-16 üretim ve modernizasyon faaliyetlerinin Türkiye’de yapılmasına yönelik teklifin ABD makamlarına iletildiğine ve halen masada güncelliğini koruduğuna dikkat çekti.

EUROFIGHTER DA MASADA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in İngiltere ziyaretini de değerlendiren kaynaklar, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade etti. Kaynaklar, “Ziyaretteki gündem başlıklarından biri de Eurofighter konusu oldu. Eurofighter konsorsiyumu ülkelerinden Almanya’nın bu konudaki olumlu yaklaşımı beklenmekte. İngiltere ve üretici firma temsilcileri ile teknik görüşmelere devam edilmekte” değerlendirmesinde bulundu.

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NATO’DAN TÜRK HELİKOPTERİ PAYLAŞIMI

NATO, İtalya Deniz Kuvvetleri’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye, Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya, İngiltere ve ABD’nin de katıldığı Dynamic Manta 2024 (DYMA 24) tatbikatından Türk helikopterinin faaliyetlerini paylaştı. NATO’dan yapılan açıklamada, “Türk Deniz Helikopteri, NATO’nun büyük denizaltı savunma harbi tatbikatı Dynamic Manta 2024 sırasında bir müttefik denizaltısı üzerinde insan ve malzeme transferinde kullanılan vinçle çekme tatbikatı gerçekleştiriyor” denildi.