ABD’den DEAŞ operasyonu: 1 elebaşı ile 2 yardımcısı yakalandı

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ABD, terör örgütü DEAŞ’a Suriye’de operasyon düzenledi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, 8 Nisan’da Suriye’nin doğusuna düzenlenen helikopter destekli bir operasyon ile terör örgütü DEAŞ’ın elebaşlarından Hudayfah al Yemeni ve iki yardımcısını yakalandığı duyuruldu.

Operasyon sırasında hiçbir sivile zarar verilmediği aktarılan açıklamada, Hudayfah al Yemeni ve yardımcılarının yakalanmasının terör örgütünün operasyon planlama ve yürütme kabiliyetini sekteye uğratacağı aktarıldı.

“DEAŞ, BÖLGE VE ÖTESİ İÇİN BİR TEHDİT OLMAYA DEVAM EDİYOR”

CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino yaptığı açıklamada, "DEAŞ’a yönelik operasyonlar, bölgenin güvenliği ve istikrarı için önemlidir. DEAŞ, bölge ve ötesi için bir tehdit olmaya devam ediyor. Terör örgütü, Orta Doğu'nun ötesine saldırma arzusuyla Irak ve Suriye'de operasyonlar yürütme kabiliyetini elinde tutuyor ve ideolojisi bir tehdit olmaya devam ediyor. Bunun gibi operasyonlar, DEAŞ’ın kalıcı yenilgisine olan bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyor” dedi.