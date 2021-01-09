‘ABD’de sivil darbe girişimini kınıyoruz’

“Dünyanın tüm demokratları gibi biz de ABD’de seçmen iradesine saldıranların nasıl cezalandıracaklarını görmeyi bekliyoruz. Biz, bu sivil darbe girişimini şiddetle kınıyoruz.

Boğaziçi’nde rektör dayatmasına, üniversite hocaları da öğrencileri de karşı çıkmıştır. Bu üniversite 28 Şubat’ta başörtüsü yasağına karşı durmuş bir üniversitedir. Güçlü kurumlar demokrasinin bağışıklık sistemidir.

(Aşı tartışması) Bu geç kalmanın, özellikle sağlık çalışanlarının aşılanmasında geç kalmanın maliyeti çok büyük. Onun için bir an önce aşılanmaları lazım. Bu nedenle de net bir aşılanma takvimini bu milletin önüne Bilim Kurulu’nun koyması gerekiyor.

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kaftancıoğlu’nu hedef alan sözleri) Suçlama çok ağır.”