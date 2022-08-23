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ABD: Yeni elçilik açılana kadar vize bekletecek

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#ABD#Julie Eadeh#Elçilik
ABD: Yeni elçilik açılana kadar vize bekletecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 07:00

ABD Büyükelçiliği Sözcüsü Eadeh, “Yeni elçilik binasının önümüzdeki günlerde açılmasıyla rutin göçmen olmayan vize başvurularını yeniden başlatacağız. Talepleri karşılamaya çalışsak da birçok yolcu istenilenden uzun bekleme süreleriyle karşılaşmaya devam edecektir” dedi.

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ABD Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü Julie Eadeh, vize talepleri ve randevuları ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Eadeh, ABD’nin Türkiye’den gelen ziyaretçileri memnuniyetle karşıladığı ve Türkiye’den ABD’ye yönelik yolcu sayısının her yıl artış göstermesinden mutluluk duyulduğunu belirtti. Vize taleplerini karşılamak için yoğun çalışma içinde olduklarını kaydeden Eadeh, şöyle devam etti:

ABD: Yeni elçilik açılana kadar vize bekletecek

YIĞILMA VAR

“ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Misyonu, esasen bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla vize işlemi yürütmektedir. Ne yazık ki, pandemiden kaynaklanan yığılma ve son aylarda artan seyahat talepleri, vize randevusu için bekleme süresinin arzu ettiğimizden daha uzun sürmesine neden olmaktadır. Her ne kadar söz konusu talepleri karşılamaya çalışsak da birçok yolcu istenilenden daha uzun bekleme süreleriyle karşılaşmaya devam edecektir. ABD Ankara Büyükelçiliği’nin yeni binasının önümüzdeki günlerde açılmasıyla birlikte rutin göçmen olmayan vize başvurularını başkentte yeniden başlatmaktan memnuniyet duyacağız.

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YENİ VİZE SİSTEMİ

Yeni vize kapasitesini sisteme eklediğimiz için başvuru sahiplerinin düzenli olarak vize randevu sayfamızı takip etmesini tavsiye ederiz. Sistemde daha erken bir randevu tarihi bulunması durumunda, önceden randevu almış kişiler web sitemiz üzerinden randevularını değiştirebilirler. Türkiye’den ABD’ye yönelik seyahat talebini karşılamak amacıyla yenilikçi yollar aramaya devam edeceğiz. Türkiye’de ABD vizesi için bekleme süreleri, ABD’yle güçlü bağlara ve sağlam ekonomilere sahip diğer ülkelerde hizmet veren büyükelçiliklerindeki vize bekleme süreleriyle benzerlik göstermektedir. ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Misyonu olarak, mevcut kaynaklarımızı randevularda yaşanan geçici yığılmayı azaltmaya tahsis etmeyi sürdüreceğiz.”

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#ABD#Julie Eadeh#Elçilik

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