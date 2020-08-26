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AA
Haber Giriş: 26.08.2020 - 23:22 | Son Güncelleme:

ABD'den flaş Türkiye kararı! Seyahat uyarısını güncelledi

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ABD'den flaş Türkiye kararı! Seyahat uyarısını güncelledi
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Türkiye'de seyahat uyarısını yenileyen ABD, vatandaşlarının ziyaret etmesini istemediği illerin sayısını 13'ten 2'ye düşürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bugün kendi vatandaşlarına yaptığı “küresel seyahat uyarısı” listesinde Türkiye'nin durumunu güncelledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulunan bakanlık, Türkiye'nin bazı bölgelerinde Kovid-19 riskinin arttığını ve mecburi bir seyahat durumunda bakanlık tarafından yayımlanan tavsiyelerin dikkate alınmasını istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) ile yapılan istişarenin ardından mart ayında ilan ettiği ve vatandaşlarına uluslararası seyahat yapmamaları tavsiyesinde bulunurken birçok ülkeyi “küresel seyahat uyarısı” listesinde 3'üncü seviyeye çekmişti.

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Ayrıca açıklamada, olası terör olayları nedeniyle Şırnak ve Hakkari illeri ile Suriye'ye 10 kilometre uzaklıktaki bölgeler için 4'üncü seviye olan "gitmeyin" uyarısı yapıldı.

Diğer yandan 6 Ağustos'taki açıklamada yer alan Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Tunceli ve Van illeri için yapılan uyarının son güncellemede kaldırılması dikkati çekti.

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