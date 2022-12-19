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ABD Büyükelçiliği'nden kaza açıklaması

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#ABD#Büyükelçilik#Kaza
ABD Büyükelçiliğinden kaza açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 07:00

ABD Türkiye Büyükelçiliği’nden, 15 Aralık’ta İstanbul Şişli’de meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklama yapıldı.

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Açıklamada şöyle denildi:

ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği’nin bir mensubu söz konusu kazaya karışmıştır. Ancak kazaya karışan kişi olan Mounir Elkhamri, ABD İstanbul Başkonsolosu Julie Eadeh’in eşi değildir. Başkonsolos Eadeh, halen ABD Ankara Büyükelçiliği’nde görevli olan başka bir diplomatla evlidir. Konuyla ilgili olarak Türk yetkililerle irtibat halindeyiz ve söz konusu kazada yaralanan kişiye acil şifalar diliyoruz.”

Öte yandan Mounir Elkhamri’nin üzerinden kaza sonrası ‘konsolos eşi’ ibareli başkonsolosluk kartı çıktığı belirtildi.

 

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#ABD#Büyükelçilik#Kaza

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