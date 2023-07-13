AB sürecinin takipçisiyiz

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Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki NATO Zirvesi’nde düzenlediği basın toplantısında yerli ve yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“TAHIL KORİDORU: Rusya-Ukrayna savaşında 504’üncü günü geride bırakıyoruz. Türkiye olarak müttefiklerimizle dayanışma içinde hareket ederken, savaşın sona ermesi için yoğun çaba harcıyoruz. İstanbul süreci ile başlayan temas trafiği, Ukrayna tahılının sevkine izin veren Karadeniz girişimi ve esir takasları ile devam etti. Bugüne kadar 33 milyon tondan fazla tahıl ürünü dünya pazarlarına ulaştırıldı. Süresi 17 Temmuz’da doluyor. Karadeniz girişiminin tekrar uzatılması için görüşmelerimiz devam ediyor.

PKK/PYD’YE VERİLEN DESTEK: Bazı müttefiklerimizin bilhassa PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG ile kurdukları çarpık ilişki ittifakın birliğine zarar veriyor. Bu yaklaşımın makul ve mantıklı hiçbir açıklaması yoktur. NATO’nun iki tehditten biri olarak gördüğü terörizmle mücadele alanındaki gayretlerin artırılması şart.

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İSVEÇ’LE YOL HARİTASI: İsveç tüm terör örgütleriyle mücadele başta olmak üzere üçlü muhtırada kayıtlı hususların uygulanmasını içeren bir yol haritası sunacak. Ayrıca İsveç, ülkemizin AB üyelik sürecine, ekonomimiz açısından kritik öneme haiz Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesine ve vize serbestisine birlik üyesi sıfatıyla aktif destek verecek. Savunma sanayi alanındaki kısıtlamaların kaldırılması noktasında üzerine düşeni yapmayı sürdürecek. Bu temel üzerinden yapılacak mütalaalara göre biz de İsveç’in katılımı ile bir sonraki safhaya geçeceğiz.

KUTSALLARA SALDIRMAK: Mukaddes kitabımız Kuran’ı Kerim’e yönelik alçakça saldırı sonrasında İsveç hükümetinin saldırıyı tasvip etmediklerine dair beyanlarını not ettik. Nefret suçlarına müsaade edilmemelidir.

ÜLKEMİZ İÇİN KAZANIM: Zirvenin NATO’nun caydırıcılığını artırma yanında bizim açımızdan en önemli çıktısı gerek terörizmle mücadele gerek AB üyelik sürecimiz gerekse ülkemize yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında yeni başlangıçlara kritik kararların alınmasına vesile olmasıdır. Yapacağımız hamlelerle elde ettiğimiz bu kazanımları inşallah daha da sağlamlaştıracağız. Yakın gelecekte yaşanacak her gelişmenin Türkiye’nin rolünü, ağırlığını ve etkinliğini daha da artırdığını göreceğiz.

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AB SÜRECİNİN TAKİPÇİSİYİZ: Gerek Gümrük Birliği gerekse vize serbestisi... En son Van der Leyen ile de bu konuyu görüştük. Kendilerinden olumlu bir yaklaşımı bekliyoruz. Bu konu ile ilgili de şu anda Büyükelçim Çağatay Bey bu işin takipçisi, görev onda. Temenni ederim ki yarın Brüksel’de yapılacak görüşmelerde bu tekrar ele alınacak.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen

BIDEN İLE F-16 GÖRÜŞMESİ: Sayın Başkan (ABD Başkanı Biden) elinden gelen her şeyi yapacağını bizlere söyledi. ‘Takipçisi olacağım ve umutluyum’ dedi. Ama bizde nasıl Parlamento’dan geçmesi gerekiyorsa orada da Kongre’den geçmesi gerektiğini ve bezen Demokratlardan bazen de Cumhuriyetçilerden engel çıktığını ifade ettiler. Temennimiz ki, Bu süreç içerisinde olumlu bir sonuç alırız. Her zamankinden ben de daha umutluyum.”

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‘TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALDI’ YORUMU

- Cumhurbaşkanı dış basında “Türkiye istediğini aldı” yorumları için “Tabii bu yorumlar gayet güzel. Bunu uygulamada görmek istiyoruz. Uygulamada bunun neticelerini alırsak onu zaten Türkiye medyasıyla da dünya medyasıyla da paylaşırız. Halkımın menfaatini ne kadar artırabilirsek o kadar kendimizi başarılı addederiz” dedi.

LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesinde Yunan lider Miçotakis’in yanısıra İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in de aralarında bulunduğu çok sayıda liderle görüştü.