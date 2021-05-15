MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem Haberleri97 hayat botta sönerken Deniz Kuvvetleri kurtardı
GeriGündem 97 hayat botta sönerken Deniz Kuvvetleri kurtardı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 15.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

97 hayat botta sönerken Deniz Kuvvetleri kurtardı

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
97 hayat botta sönerken Deniz Kuvvetleri kurtardı

Libya açıklarında batmak üzere olan şişme bottaki 97 mülteci, bölgede görev yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait iki geminin devreye girmesi ve Libya Sahil Güvenliği’nin müdahalesiyle kurtarıldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Libya açıklarında görevli TCG Gaziantep fırkateyni 13 Mayıs’ta Khoms Limanı’nın 28 mil açığında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bir bot tespit etti. Botun bir bölümünün söndüğü ve göçmenlerin büyük tehlikede olduğunun fark edilmesi üzerine bölgede görevli TCG Göksu fırkateynindeki helikopter hemen havalandı. Libya Sahil Güvenlik Komutanlığına durumun bildirilmesinin ardından askeri helikopter ve TCG Gaziantep fırkateyni düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botu yakından takip ederek emniyete aldı. Libya Sahil Güvenlik unsurlarının bölgeye gelmesinin ardından 97 göçmen bulundukları bottan alındı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi