97 hayat botta sönerken Deniz Kuvvetleri kurtardı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Libya açıklarında görevli TCG Gaziantep fırkateyni 13 Mayıs’ta Khoms Limanı’nın 28 mil açığında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bir bot tespit etti. Botun bir bölümünün söndüğü ve göçmenlerin büyük tehlikede olduğunun fark edilmesi üzerine bölgede görevli TCG Göksu fırkateynindeki helikopter hemen havalandı. Libya Sahil Güvenlik Komutanlığına durumun bildirilmesinin ardından askeri helikopter ve TCG Gaziantep fırkateyni düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botu yakından takip ederek emniyete aldı. Libya Sahil Güvenlik unsurlarının bölgeye gelmesinin ardından 97 göçmen bulundukları bottan alındı.

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