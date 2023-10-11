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95 yaşındaki Fuat dede, hayalet binada tek başına yaşıyor... Herkes evini terk etti, o dışarı adımını atmıyor

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#Fuat Bozkurt#Diyarbakır#Deprem
95 yaşındaki Fuat dede, hayalet binada tek başına yaşıyor... Herkes evini terk etti, o dışarı adımını atmıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 16:07

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da 95 yaşındaki Fuat Bozkurt, deprem sonrası bina sakinlerinin terk ettiği 8 katlı binada tek başına yaşıyor. Binada yıkılma, eğilme benzeri hiçbir şey olmadığını söyleyen Bozkurt, "Gidenler pişman olmuşlar. 20 senedir buradayım. Depremden sonra gitmedim. Deprem olduğu zaman dışarıya çıktım, durduğu gibi geldim. Geldim sabah namazımı kıldım, o zamandan bu zamana kadar ayağımı dışarı atmadım. 95 yaşındayım. Korkmam yok, Allah’a hamdolsun” dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da 1’i boş 6 yapı yıkılırken, binlerce yapıda hasar tespit çalışması yapıldı. Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 905. Sokak’ta bulunan 8 katlı Akba Apartmanı’na ise straforların çatladığı gerekçesiyle orta hasarlı raporu verildiği ileri sürüldü.

95 yaşındaki Fuat dede, hayalet binada tek başına yaşıyor... Herkes evini terk etti, o dışarı adımını atmıyor

Depremden sonra 8 katlı 24 daireli bina sakinleri binayı boşaltı. 95 yaşındaki Fuat Bozkurt, deprem anında dışarı çıkıp geri döndükten sonra bir daha binayı terk etmedi. Binada tek başına yaşayan Bozkurt’un yanı sıra, 7 dükkan faaliyetlerini sürdürüyor.

95 yaşındaki Fuat dede, hayalet binada tek başına yaşıyor... Herkes evini terk etti, o dışarı adımını atmıyor


Binada tek başına kalan Fuat Bozkurt, binada kaldığını, yıkılma, eğilme benzeri hiçbir şey olmadığını söyledi.

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95 yaşındaki Fuat dede, hayalet binada tek başına yaşıyor... Herkes evini terk etti, o dışarı adımını atmıyor

"PİŞMAN OLMUŞLAR GİTTİKLERİNE"

Bina sakinlerinin gittiğini belirten Bozkurt, “Ama pişman olmuşlar. 20 senedir buradayım. Depremden sonra gitmedim. Deprem olduğu zaman dışarıya çıktım, durduğu gibi geldim. Geldim sabah namazımı kıldım, o zamandan bu zamana kadar ayağımı dışarı atmadım. 95 yaşındayım. Korkmam yok, Allah’a hamdolsun” dedi.

95 yaşındaki Fuat dede, hayalet binada tek başına yaşıyor... Herkes evini terk etti, o dışarı adımını atmıyor

Binada iş yeri bulunan esnaf Abdullah Ayan ise, Akba Apartmanı’nın 8 katlı olduğunu ve altında 7 dükkan olduğunu, bir de soğuk hava deposu olduğunu ifade etti.

95 yaşındaki Fuat dede, hayalet binada tek başına yaşıyor... Herkes evini terk etti, o dışarı adımını atmıyor

Ayan, binanın depremde hiçbir hasar görmediğini, alt tarafta soğuk hava deposu içinde kolonların üstüne straforların çatlamasıyla orta hasar verildiğini aktardı. Binada hiçbir sıkıntı olmadığını dile getiren Ayan, şöyle konuştu:

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95 yaşındaki Fuat dede, hayalet binada tek başına yaşıyor... Herkes evini terk etti, o dışarı adımını atmıyor

HIRSIZLARIN HEDEFİ OLDU

“Bütün binayı gezebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Dediler ki, kolon çatlamış. Kolonu kontrol ettik, çatlama yok. Diğer sakinler korkudan dolayı binayı terk ettiler. Biz esnaf duruyoruz. Bir de birinci katta Fuat dayı var, başka kimse durmuyor.

95 yaşındaki Fuat dede, hayalet binada tek başına yaşıyor... Herkes evini terk etti, o dışarı adımını atmıyor

6 aydır sadece bir kişi duruyor. Hırsızlar binadaki su saatleridir, elektrik kablolarıdır hepsini çaldı. Burada oturanlar gelip kapılarını sökmeye çalışıyorlar eskiciye verip paraya çevirmek için. Bir iki kişinin yaptığı korku ile 24 daire var. Hepsi o korkuyla binayı terk etmiş durumda.”

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95 yaşındaki Fuat dede, hayalet binada tek başına yaşıyor... Herkes evini terk etti, o dışarı adımını atmıyor

“10 BİN BİDON PEYNİRİMİZDE ŞU AN 35-36 MİLYON LİRA DEĞERİNDE”

Şu an depoda yaklaşık 10 bin bidon peynir olduğunu belirten Ayan, “Bu bidonlarda bize emanet olarak bırakılmış. Sezon sonunda sahiplerine teslim edilmek üzere. Bu 10 bin bidon peynirimiz de şu an 35-36 milyon lira para değerinde. Biz bunu koruyoruz. Bunun için de burada bekliyoruz.

95 yaşındaki Fuat dede, hayalet binada tek başına yaşıyor... Herkes evini terk etti, o dışarı adımını atmıyor

Binamızda hasar olduğunu bilseydik bu peynirlerin korumasını da yapmazdık. Bu iş yerinin görevini de yapmazdık. İş yerimizi terk ederdik” şeklinde konuştu.

95 yaşındaki Fuat dede, hayalet binada tek başına yaşıyor... Herkes evini terk etti, o dışarı adımını atmıyor

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#Fuat Bozkurt#Diyarbakır#Deprem

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