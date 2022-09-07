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92 yıl sonra sergiye çıktı

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#Dionysos#Müze#Arkeoloji
92 yıl sonra sergiye çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 07:00

Doğa tanrısı Dionysos’a ait heykel başları, bulunduktan 92 yıl sonra ilk kez İzmir Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye başlandı.

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Eğlenceyi, tiyatroyu ve şarabı temsil eden ‘Dionysos’a ait heykel başlarından ilki, Efes Antik Kenti’nde 1930 yılında bulundu. 92 yıl boyunca müzenin deposunda korunan eser, ilk kez tarih tutkunları için izlenime sunuldu. Saçları ortadan ayrık, burnu kırık, sağ kaşında zedelenmeler olan 20 santimetre uzunluğundaki eser, fuayede cam fanusta yer aldı. ‘Dionysos’un diğer heykel başının ise 18 santimetre uzunluğunda ve Helenistik döneme ait olduğu belirtildi. Müzeye geliş zamanı bilinmeyen, yine korunması için depoya kaldırılan bu eser de ilk kez sergilendi.

‘MERMERDEN YAPILMIŞ’

Eserler hakkında bilgi veren müze uzmanı Elvan Tural Tercan, “Dionysos’a ait 2 heykel başı. İlki Roma dönemine ait 2 bin yıllık, ikincisi Helenistik döneme ait 2 bin 300 yıllık eser. Her ikisi de mermer malzemeden yapılmış. İlki Efes Antik Kenti’nden 1930’da müzemize geldi. 92 yıl sonra sergiye çıktı. Anadolulu, meyve ağaçlarıyla ilişkili bir tanrı. Bu nedenle adına festivaller düzenlenmiş” dedi.

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#Dionysos#Müze#Arkeoloji

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