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9 kurşunla öldürülen gencin katil zanlısı arkadaşı çıktı

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#Cinayet#Bursa#Kestel
9 kurşunla öldürülen gencin katil zanlısı arkadaşı çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 12:48

Bursa'daki ormanda cesedi bulunan Recep Arı'nın (31), 9 kurşunla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi olarak Arı'nın arkadaşı Kadir I. (22) gözaltına alındı.

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Kestel ilçesine bağlı Çataltepe Mahallesi’nde oturan Recep Arı, 24 Şubat günü eşi ile tartıştıktan sonra, av tüfeğini de yanına alıp, evden çıktı. 16 ATD 714 plakalı kamyonetine binip, giden Arı'dan bir daha haber alamayan ailesi, kayıp başvurusu yaptı.

9 kurşunla öldürülen gencin katil zanlısı arkadaşı çıktı

CEBİNDEN 4.500 LİRA PARA ÇIKTI

Jandarma arama çalışması başlatırken, yakınları dün evine 6 kilometre uzaklıktaki Burhaniye Mahallesi'ndeki ormanda Recep Arı'nın cesedini buldu. Arı'nın cebinde 4 bin 500 TL para olduğunu tespit eden jandarma, cüzdanı ile cep telefonuna ise ulaşamadı.

9 kurşunla öldürülen gencin katil zanlısı arkadaşı çıktı

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Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopside, Recep Arı'nın başından ve vücudundan toplam 9 kurşun ile vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Jandarma, cinayet şüphelisi olarak Arı'nın arkadaşı Kadir I.'yı (22) gözaltına aldı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

9 kurşunla öldürülen gencin katil zanlısı arkadaşı çıktı

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#Cinayet#Bursa#Kestel

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