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9 ilde PKK/KCK'nın sözde basın komitesine operasyon: 11 gözaltı

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#PKK#Operasyon#Basın
9 ilde PKK/KCKnın sözde basın komitesine operasyon: 11 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 15:51

Ankara merkezli 9 ilde, PKK/KCK'nın sözde basın komitesine yönelik eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden, 11'i gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, PKK/KCK terör örgütünün kara propaganda faaliyetini sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği sözde 'basın komitesi' olarak adlandırılan yapıya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, 'Mezopotomya ajansı' isimli yapının, sözde 'basın komitesi' çatısı altında kurularak, faaliyet yürüttüğü belirlendi. Yapı içerisinde tespit edilen şüphelilerin, PKK'nın kuruluş yıl dönümü, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum günü, Türkiye'ye getiriliş yıl dönümü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Nevruz gibi günleri kullanarak, toplumsal olaylar çıkarmaya çalıştığı saptandı.

Soruşturma kapsamında Ankara merkezli 9 ilde 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin gözaltına alınmaları ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla adreslerinde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken; çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyale el konuldu.

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#PKK#Operasyon#Basın

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