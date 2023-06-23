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9 günlük tatil öncesi Muğla'ya ziyaretçi akını: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

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#Tatil#Bayram#Ziyaretçi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 13:11

Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya, Türkiye'nin dört bir yanından Kurban Bayramı tatili için binlerce kişi gelmeye başladı. Kent girişinde yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

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Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Aydın-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul yönünden gelen sürücüler, Menteşe ilçe merkezi girişinde yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Muğla genelindeki turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 90'a ulaştığı öğrenildi. Aydın-Muğla kara yolundaki uygulama noktasında polis ve jandarma trafik ekipleri, sürücüler ile yolculara broşür dağıtırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) da yapıldı.

9 günlük tatil öncesi Muğlaya ziyaretçi akını: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

5 BİN 946 PERSONEL GÖREV YAPACAK

Ayrıca Muğla Vali Orhan Tavlı başkanlığında 'Bayram tedbirleri ve trafik değerlendirme toplantısı' gerçekleştirildi. Valilik 75'inci Yıl Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, il girişleri ve ilçeler arasında bulunan yol kontrol noktalarında 24 saat esasıyla denetimlerin aralıksız süreceği ve bayram tedbirleri kapsamında 5 bin 946 personelin görev alacağı belirtildi. Kurban Bayramı nedeniyle kara yolu ile seyahat edecek vatandaşların emniyet kemeri kullanmasının önemine dikkat çekilmesi amacıyla 'Bu yolda sana çok güveniyoruz' mottosuyla hazırlanan afişlere yer verilecek. Bayram süresince özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde helikopter ve dron denetimleri sürekli olarak devam edecek.

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9 günlük tatil öncesi Muğlaya ziyaretçi akını: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

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#Tatil#Bayram#Ziyaretçi

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