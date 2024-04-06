9 günlük bayram tatili için vatandaşlar yollara düştü | Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde yoğunluk

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9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde yoğunluğa neden oldu.

Dün akşam saatlerinden itibaren 9 günlük Ramazan Bayramı için yola çıkan tatilcilerin Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde yoğunluğu sürüyor. Bayram göçünün sürdüğü güzergah üzerinde otoyolun Avşar köyü mevkiinde trafik durma noktasına kadar geliyor.

Köroğlu Rampaları mevkiinde sürücülerin dur-kalk şeklinde ilerlemesi nedeniyle bölge trafik akışı yoğun ve yavaş şekilde ilerliyor. Bolu geçişi boyunca polis, jandarma ve karayolları ekipleri sık sık devriye atarak, otoyoldaki meydana gelen maddi hasarlı kazalara anında müdahale ediyor.

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Trafik yoğunluğunun iftar saatinden sonra artması bekleniyor.

KARADENİZ SAHİL YOLU'NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyen gurbetçiler yoğun gelişi nedeniyle yollarda araç yoğunluğu oluştu. Çevre yolu olmadığı için şehir içi trafiği ile birleşen karayolunda sürücüler yaklaşık 10 kilometrelik yolu uzun zaman bekleyerek geçebildi.

Yoğunluk nedeniyle yollarda araçlar uzun kuyruklar oluştururken, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de önlemler alarak trafiğin aksamaması için çalışıyor.

Trafik ekipleri Karadeniz Sahil Yolu'nda trafiğin aksamaması için kontrollerde bulunarak trafiğin akışını sağlarken, yetkililer trafik yoğunluğunun bayramın birinci gününe kadar süreceğini bildirdi.

KOCAELİ'DE ULAŞIM RAHAT

Kocaeli'de her bayram yoğunluk yaşanan noktalar olan, yolun 2 şeride düştüğü Korutepe ve Gültepe Tünelleri, Bekirpaşa Viyadüğü ve İzmit Doğu Gişeleri mevkilerinde, sürücülerin çoğunlukla Kuzey Marmara Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nü tercih etmeleri nedeniyle herhangi bir yoğunluk yaşanmadı.

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D-100 yolunda sabah erken saatlerde Gebze ve İzmit ilçelerinde yaşanan şehir içi trafik yoğunluğu haricinde bir yoğunluk görülmedi.

ANADOLU OTOYOLU SAKARYA GEÇİŞİNDE AKICI BAYRAM TRAFİĞİ

Akşam saatlerinde yoğunluğun biraz daha az olduğu Anadolu Otoyolu’nun Sakarya geçişinde bu saat itibari ile akıcı trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ankara istikametinde biraz daha fazla gözlenen yoğunluk, İstanbul yönünde ise normal seyrinde ilerliyor. Sapanca ve Arifiye kesiminde akıcı bir şekilde ilerleyen trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, trafik ekipleri de belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor.