9 gündür aranıyordu... Cansız bedenine ulaşıldı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 9 gündür haber alınamayan 72 yaşındaki kişinin cesedi barajda bulundu.
Dudaş köyünde ikamet eden Mehmet Can'dan haber alınamaması üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, köyün yakınlarındaki Kayaboğazı Barajı kıyısında Can'a ait kıyafetleri buldu. Bir süre sonrada su içinde yaşlı adamın cansız bedenine rastlandı.
Sudan çıkarılan ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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