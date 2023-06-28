9 bin 180 çocuğa 7 bin 581 sıcak yuva

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 30 Haziran’daki “Koruyucu Aile Günü” öncesinde Türkiye’de kaç çocuğun koruyucu aile yanında kaldığını açıkladı. Bakanlık, halen 9 bin 180 çocuğun 7 bin 581 koruyucu aile yanında sıcak bir aile ortamında yetiştirildiğini belirtti. Bakanlık, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketi sonrasında ise 7 çocuğun koruyucu aile hizmetinden yararlandırıldığını bildirdi. Konuyla ilgili Bakanlık'tan Hürriyet’e verilen bilgi şöyle:

ÖNCE HOŞGÖRÜ ŞARTI

“Korunma ihtiyacı olan çocuklardan çeşitli nedenlerle biyolojik ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan ve evlat edindirilemeyen çocuklarımıza bir aile ortamında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü olarak sağlayan uygun aile ya da kişilere koruyucu aile deniliyor. Türkiye’de yürütülen Koruyucu Aile Hizmeti’ne başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve sürekli olarak Türkiye’de ikamet etmek, 25-65 yaş aralığında bulunmak, en az ilkokul mezunu olmak, düzenli geliri bulunmak bulunuyor. Hoşgörülü, sabırlı, şefkatli, çocuklara güvenli bir ortam sağlayabilecek evli ya da bekar herkes (çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi dışındaki kişiler) koruyucu aile olabilirler.

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2002’DE 515 ÇOCUKTU

Türkiye’de 2002 yılında 515 çocuk koruyucu ailede iken, 2023 mayıs ayı itibarıyla 9 bin 180 çocuk 7 bin 581 koruyucu aile yanında sıcak bir aile ortamında yetiştiriliyor. Türkiye’de 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketi sonrasında, Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modeli kapsamında akrabalarının yanında 7 çocuk koruyucu aile hizmetinden yararlandırılıyor.”

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Depremde enkazdan çıkarılan bebekler Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara'ya götürülerek korumaya alınmıştı. Depremzede çocuklardan 7'si koruyucu aile yanında.

İNCELEME 3-6 AY SÜRÜYOR

- Koruyucu Aile adayları ikâmet ettikleri ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurabileceği gibi, e-Devlet üzerinden de müracaat edebilirler. Koruyucu aile olma süreci detaylı bir inceleme esasına dayanıyor. Koruyucu aile olma taleplerine ilişkin inceleme süreci ve uygunluk değerlendirmesi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri’nce yapılıyor ve bu süreç 3-6 ay arasında devam edebiliyor. Koruyucu Aile Yönetmeliği kapsamında ailelerden çeşitli belgeler isteniyor (sağlık raporu, adli sicil kaydı, öğrenim belgesi, gelir belgesi vb.) bununla birlikte çocuk ile koruyucu aile ilişkileri açısından önem taşıyan temel mesleki değerlendirmelerine esas oluşturacak incelemeler yapılıyor. İnceleme sonrası koruyucu aile olması uygun olduğu değerlendirilen aileler koruyucu aile statüsü alarak sıraya alınıyor.