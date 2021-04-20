9 bıçak darbesine, 9 yıl istendi

Zonguldak Ereğli’de 9 Aralık 2020’de, Çağla Çiçekçi (22), ev arkadaşı ve eski sevgilisi Ufuk Özel ile yemek yiyip alkol aldı. Bir süre sonra Çiçekçi ve Özel arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ufuk Özel’in boğazını sıktığı Çiçekçi, baygınlık geçirdi. Özel, ardından mutfak tezgâhından aldığı bıçakla Çiçekçi’yi boğazından ve karnından yaraladı. Evin penceresinden kaçarak canını kurtaran Çiçekçi, hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Ufuk Özel ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 9 bıçak darbesi alan Çağla Çiçekçi, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Savcılığın soruşturmayı tamamlamasının ardından Ufuk Özel hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘hakaret’ suçlarından 9 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ufuk Özel’in de şikâyeti üzerine Çiçekçi hakkında da, ‘kasten yaralama’ ve ‘hakaret’ suçlarından dava açıldı.

'CAMDAN ATLAYINCA KURTULDUM'

Çağla Çiçekçi, önümüzdeki günlerde Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak dava öncesi konuştu. Olay gününü anlatan Çiçekçi, “Sohbet sırasında tartışma çıktı. Tartışma çıkınca evden gitmesini isteyince yükseldi ve boğazımı sıktı. Ben bayılmışım. Ayıldığımda salondaydım ve o sırada beni bıçaklamış. Onun elinde bıçak ve kanları görmüştüm ve ağlıyordu. O an korktum ve kendimi camdan aşağıya attım. O şekilde kurtuldum zaten. Onun haricinde başka bir şey hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.

'PSİKOLOJİM BOZULDU EVDE TEK KALAMIYORUM'

Olayın izlerini bıçak yaraları olarak vücudunda taşıdığını ifade eden Çağla Çiçekçi, şöyle konuştu: “Çok kötü bir süreç geçirdim. Psikolojim hiç normal değil. Çok sorunlar yaşadım. Evde tek başıma kalamıyorum. Panik atağım olsun gece kabuslarım olsun... İzleri her gördüğümde o an gözümde canlanıyor. O nedenle psikolojim hâlâ yerinde değil. Davası başlıyor. Adalet yerini bulsun.”

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