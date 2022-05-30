864 yeni vaka, toplu taşımada maske kalktı

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Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosuna göre, uygulanan 1. doz aşı 57 milyon 841 bin 876, 2. doz 53 milyon 64 bin 752, 3. doz 27 milyon 798 bin 164 olmak üzere toplamda 147 milyon 720 bin 907 doza ulaştı.

HASTANELER HARİÇ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1000’in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa! Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı” ifadesini kullandı.

RAPORLU HASTAYA REÇETESİZ İLACA SON

Pandemi nedeniyle raporlu hastalara reçete yazdırmadan ilaç almalarını sağlayan uygulama 1 Haziran’da sona eriyor. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Bu tarihten itibaren raporlu hastalar reçeteleri olmadan ilaçlarını alamayacaklar. Dolayısıyla 1 Haziran’dan itibaren hastalar aile hekimlerine ya da hastanelere giderek reçetelerini yazdırıp, ilaçlarını eczanelerden temin edebilecekler” dedi.