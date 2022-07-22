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850 gramlık Birsen Asel bebek, 100 günde yaşama tutundu

#Manisa#Salihli#Bebek
850 gramlık Birsen Asel bebek, 100 günde yaşama tutundu

Manisa’da 25 haftalıkken sadece 850 gram olarak dünyaya gelen Ayşe ve Mustafa Çolakoğlu çiftinin bebekleri Birsen Asel bebek, yaşama tutunmayı başardı.

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Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Anne Ayşe Çolakoğlu, henüz 25 haftalık hamileyken, doğum sancılarının erken olması nedeniyle Manisa Şehir Hastanesi’nde sezaryenle 850 gram ağırlığında kız bebek dünyaya getirdi. Manisa’dan Salihli’deki özel bir hastaneye sevk edilen Birsen Asel bebek, burada kuvöze alındı. 100 günlük tedavi ve takibin sonucunda 2 kilo 370 gram ağırlığa ulaşarak zoru başaran Birsen Asel, yaşama tutunup sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

“100 GÜNDE 2 KİLO 370 GRAMA ULAŞTI”

Prematüre doğan bebeklerin birçok sıkıntısı olabileceğine dikkat çeken Çocuk Hastalıkları ve Yeni Doğan Uzmanı Dr. Türker Borucu, “Ayşe ve Mustafa Çolakoğlu çiftinin Birsen Asel ismini verdikleri bebek Manisa’dan bize sevk ile geldiğinde 850 gram ağırlığındaydı. Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitemizdeki son teknoloji kuvözde takibini yaptığımız Birsen Asel bebek, 100 günün ardından 2 kilo 370 grama ulaştı. Bebeğimizi sağlıklı bir şekilde ailemizin kucağına teslim ettik” dedi.

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Kuvözden çıkarılan bebeğini 100 gün sonra kucağına almanın mutluluğunu yaşayan anne Ayşe Çolakoğlu ise kızının yaşamasının kendisi için bir inanılmaz bir durum olduğunu söyledi. Anne Çolakoğlu “Sezaryenle 850 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğimin kurtulması çok zordu ama bu zorluğu Çocuk Hastalıkları ve Yeni Doğan Uzmanı Dr. Türker Borucu ve ekibi gerçekleştirdi. Birsen Asel bebeğimi 100 gün sonra sağlıklı bir şekilde kucağıma aldım. Çok mutluyum, emeği geçen tüm hemşirelerimize ve yardımcı personele çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu.

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#Manisa#Salihli#Bebek

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